El emotivo posteo de Franco Aranda visibilizando la lucha de su hermana contra la ELA

Franco Aranda, ex intendente de la Capital, provocó una fuerte repercusión en su cuenta de Facebook al visibilizar la lucha que mantiene su hermana contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

El dirigente justicialista aprovechó la ocasión para agradecerle y destacar la fortaleza del ex senador Esteban Bullrich de exponer ante su combate personal contra esta enfermedad neurodegenerativa.

"Hace 19 años mi familia tuvo la peor noticia, la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) entraba como un huracán para arrasar con todo", empezó narrando Aranda en su publicación compartida este martes.

Prosiguiendo con su exposición, el ex hockista aseveró: "La semana pasada vimos con tristeza a Esteban Bullrich despedirse del Senado de la Nación por la misma enfermedad que tiene mi hermana. Su mensaje me tocó cada fibra, un mensaje que no sólo tiene que ver con la enfermedad sino con la unidad de todos los argentinos a pesar de las distintas ideologías y colores políticos. Un mensaje que tiene que ver con terminar esta grieta que nos hiere a todos los argentinos por igual, que nos desgasta, que no nos deja ver lo importante".

A continuación el posteo completo: