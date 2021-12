Chile abre el paso Agua Negra el 4 de enero, pero qué hay que hacer para pasar

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile informó que habilitará la apertura de siete pasos fronterizos para que los extranjeros puedan visitar el país. Entre ellos, figura el paso de Agua Negra de San Juan, que conecta con la Cuarta Región, que estará abierto desde el 4 de enero. Sin duda, como es tradición, gran parte de los sanjuaninos se verán interesados en vacacionar en el país trasandino.

Según el Ministerio de Salud chileno, habrá que validar el pase de movilidad, presentar un PCR negativo de 72 horas, testeos en el ingreso al país en el punto de control, y un seguro que cubra hasta 30.000 dólares en caso de requerir atenciones Covid. Sin embargo, se eximirán de testeo y el aislamiento al ingreso al país, a toda persona, independientemente de su nacionalidad, que tenga una dosis de refuerzo aplicada en los últimos 6 meses previos al viaje y que esté registrada y validada por las autoridades sanitarias chilenas.

Punto por punto, qué se necesita

Resultado negativo de test PCR, cuya toma de muestra no puede tener una antigüedad mayor a 72 horas. Estas se cuentan hasta la hora de salida del vuelo con destino final Chile si ingresa por vía aérea, o hasta la hora de entrada a Chile si es que ingresa por vía terrestre. Si una persona presenta un resultado positivo persistente por haber estado contagiado del virus el último mes, podrá adjuntar dos resultados de PCR positivos, donde la toma de muestra de uno deberá haber sido realizada hasta 72 horas antes del embarque o ingreso y el otro deberá haberse realizado con más de 14 días de diferencia con la fecha de embarque o ingreso, pero con menos de un mes desde el mismo. Los menores de dos años quedan exceptuados de este requisito.

Declaración Jurada para viajeros provenientes del exterior, disponible en www.c19.cl. Todo viajero, de toda edad, debe completar el formulario "Declaración Jurada de Viajeros" de forma electrónica y hasta 48 horas antes del embarque (en caso de venir vía aérea) o del ingreso al país (en caso de venir vía terrestre). En este formulario deberá adjuntar el resultado del PCR mencionado en el punto anterior.

Presentar el pase de Movilidad chileno, que es el certificado de vacunación contra coronavirus. Las vacunas recibidas en el exterior deben haber sido validadas en Chile previamente para obtenerlo.

Quienes tienen esquema de vacunación completo validado por el Ministerio de Salud: al ingreso al país se le realizará un examen para detección de coronavirus (PCR) y se le inhabilitará el pase de movilidad. Deberá cumplir cuarentena en un domicilio reportado en la Declaración Jurada, hasta que reciba el resultado negativo del examen. Para llegar a este lugar, se permite realizar conexiones de vuelos nacionales, aunque todavía no haya recibido el resultado negativo del examen para detección de coronavirus realizado al ingreso. Una vez que el Ministerio de Salud reciba por parte del laboratorio el resultado negativo del examen, se procederá a habilitar el pase de movilidad.

Quienes tienen menos de 6 años, que no han podido acceder a la vacunación para coronavirus y viajan con padre, madre o tutor legal con esquema de vacunación completo validado por el Ministerio de Salud: a los niños entre 2 y 6 años que hacen ingreso al país con su padre, madre o tutor legal que si cuentan con un esquema de vacunación completo validado, al ingreso al país, se le realizará un examen para detección de coronavirus (PCR). Hasta que reciba el resultado negativo de este examen, deberá cumplir cuarentena en un domicilio reportado en la Declaración Jurada. Para llegar a este lugar, se permite realizar conexiones de vuelos nacionales, aunque todavía no haya recibido el resultado negativo del examen para detección de coronavirus realizado al ingreso. Los menores de dos años que hacen ingreso al país con su padre, madre o tutor legal que si cuentan con un esquema de vacunación completo validado, podrán hacer ingreso al país sin necesidad de realizarse un examen para detección de coronavirus al ingreso al país ni de realizar cuarentena.

Quienes no están vacunados o no tienen un esquema de vacunación completo validado por el Ministerio de Salud: en el punto de ingreso al país se le realizará un examen para detección de coronavirus (PCR o antígeno). Además, deberán realizar 168 horas (7 días) de cuarentena, contadas desde el control sanitario en el punto de ingreso al país. Un resultado negativo del examen para detección de coronavirus realizado en el punto de ingreso al país, NO permite terminar el periodo de cuarentena.