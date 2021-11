Por desidia judicial, padres sanjuaninos reclamarán que no pueden ver a sus hijos

Todo comenzó en noviembre del 2019, cuando Emilia Palacio hizo propia la lucha de su pareja, quien llevaba años sin poder ver a sus hijos, ya que su ex pareja le había realizado una denuncia por abuso sexual en el 2015. No solo el abuso no había existido, sino que la denuncia era falsa. Pese a ello, hasta el día de hoy no puede ver a sus hijos.

Ese es el reclamo de Padres en Lucha, la lentitud de la Justicia para resolver aquellas causas que no permiten la vinculación entre padres y madres con sus hijos.

Actualmente son poco más de 100 familias las que forman parte de la organización, que está tramitando la personería jurídica. Del total, un 80% son padres que no pueden ver a sus hijos, y el 20% restante madres, aunque también hay abuelos y tíos que no tienen contacto con los pequeños. “Los motivos se comparten entre los integrantes del grupo. Son padres y madres que recibieron una denuncia falsa de la otra parte. Por lo general son denuncias por agresiones, violencia, amenazas o abusos”, destaca Emilia Palacio.

Desde la organización, en base a la experiencia vivida por quienes forman parte de la misma, ayudan a los nuevos integrantes, los guían y hacen revisión de causas. “Sabemos tanto de derecho por estar inmersos en esto que orientamos en temas en los que hay desconocimiento, como el derecho a la información. Muchos padres desconocen que pueden pedir ante la Justicia que se les informe el estado de salud de sus hijos, cómo les está yendo en la escuela o si realizan alguna actividad deportiva o artística”, resalta.

Del 100% de las familias que forman parte de la organización, solo 10 a 12 padres han podido recuperar el vínculo con sus hijos, algunos de manera más fluida, otros con régimen de visitas que no se cumple siempre en su totalidad.

“Es tremendo lo que nos toca vivir. Cada historia es dura, son padres que sufren, que fueron hostigados por la otra parte hasta que les hicieron la denuncia falsa. Algunos casos aún no se resuelven, pero hay otros que si, como el de mi pareja, y aun así no hay una solución. En el 2017, luego de corroborar que los niños estaban siendo manipulados, según el informe del gabinete, permitieron la revinculación de los padres de mi pareja con los chicos y eso no se cumplió. Hicimos las denuncias y nunca hemos tenido respuesta”. Tanto para Emilia como para el resto de los integrantes de Papás en Lucha, quienes trabajan en la Justicia no cuentan con la capacidad ni están a la altura de las circunstancias para resolver estas problemáticas familiares de vieja data.

Incluso desde el Poder Legislativo tampoco se avanzan. Este año se presentó un proyecto de ley que establece la creación de un registro de Obstructores de Vínculos, para culminar con el eterno peregrinar de quienes no tienen contacto con sus hijos y realizan presentaciones en la Justicia. No es el primer proyecto que se presenta en torno a este tema, pero los años pasa y no se trata.

Para visibilizar la lucha, en la tarde de hoy desde las 17:30 se concentrarán en Rivadavia y Gral Acha donde entregarán folletería, pedirán apoyo con firmas y presentarán testimonios. “Será una tarde de concientización y visibilizarían de la problemática”, cerró Emilia.