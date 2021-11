Un trámite: cómo es votar en menos de un minuto en San Juan

Simple, cortito y sin trabas. Votar en San juan es casi un trámite, minutos antes del mediodía y en una de las escuelas más concurridas de Capital, emitir el sufragio no demoró a ninguno de los presentes más de 1 minuto marcado por reloj.

Tiempo de San Juan registró en este video cuál es la demora promedio a la hora de emitir el voto, en una de las escuelas con más número de votantes de la ciudad de San Juan, como lo es el Colegio Don Bosco. En menos de un minuto, pudimos ingresar, elegir, depositar el voto y retirarnos del lugar.

Rápido, eficiente y sin vueltas. Es que durante la jornada electoral de este domingo 14 de noviembre, los sanjuaninos habilitados para elegir a los diputados que representarán a San Juan en el congreso, expresaron abiertamente que las colas no eran muy extensas a la hora de ir a las urnas y que, por más gente que había, no era mucha la demora por parte de los equipos de mesa.

Si bien en otros departamentos de la provincia donde el flujo de votantes era mucho mayor, lo “aceitado” del proceso hizo que nadie tuviese una demora superior a 10 o 15 minutos como máximo, según expresaron algunos de los sanjuaninos al retirarse del lugar.

Si la excusa para no ir a votar es que te estabas por demorar mucho y no llegabas al almuerzo, no es tan así. Revisá previamente el padrón por Internet para saber tu mesa y número de orden, andá derechito a tu mesa con DNI en mano, y listo el pollo. Recordá que tenés tiempo hasta las 18hs.

Y vos…¿cuánto te demoraste en votar hoy?