Pornografía infantil: hasta noviembre, 10 casos con detenidos en San Juan

Durante el año sumaron más de 40 las alertas de consumo de pornografía infantil en San Juan. Los reportes los recibe la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) y hasta el momento, 10 casos terminaron con detenidos, según consignaron desde la fiscalía. Se investigó un caso de producción de pornografía, pero no fue confirmado, todas las condenas del 2021 fueron por tenencia y distribución de este tipo de material. El resto de los casos no pudieron ser constatados por dificultades para dar con los autores.

El fiscal Raúl Iglesias informó que los reportes alertando consumo de pornografía infantil disminuyeron en comparación con los recibidos a principio de año. Con respecto a los casos cuyos autores no pudieron ser identificados, Iglesias explicó que la venta de chips prepagos es una de las complicaciones a las que se enfrentan, entre otras causas.

Leonel Washington Castro fue el último sentenciado por consumo de pornografía infantil. El hombre, que tenía 76 videos de explotación sexual a menores de 13 años, no fue enviado al Penal, pero deberá hacer terapia. La denuncia contra Castro llegó desde Google. La investigación de cualquier caso de pornografía infantil arranca con un reporte realizado por Facebook, Google (a través de las cuentas de correo electrónico), Twitter, Instagram o WhatsApp al National Center for Missing and Exploited Children. Es que las redes sociales y los gigantes de Internet siguen las huellas de cada video o palabra buscada que tiene que ver con contenidos de pornografía infantil. Son ellos los que informan los movimientos en las cuentas registradas de este tipo de material.

Todos los materiales que se distribuyen en la deep web, una especie de Internet paralela, no son los que se terminan descubriendo porque allí la verificación de los IP de las computadoras o aparatos electrónicos es más compleja.

El National Center for Missing and Exploited Children deriva todos los casos argentinos al Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Y desde ahí, a las provincias. Con San Juan la firma de convenio se produjo a principios de marzo de este año.

El Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires rastrea esas huellas que quedan en Internet de cada uno de los titulares de los IP denunciados. Una vez conseguidos esos datos, se entrecruza información con el sistema NOSIS, donde están todos los datos de las personas, incluida su relación con AFIP, domicilio y datos bancarios.

Constatada toda la información, el caso pasa a la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) de San Juan. Todo es a través de una página web, en la que están subidos todos los incidentes denunciados. “Allí figura quien denuncia, el titular de las cuentas, los oficios y los videos y fotos que están en cada expediente. Es muy fuerte ver no sólo las fotos, que uno al principio cree que están trucadas por el grado de morbo, sino también los videos”, explicó Iglesias.

Los perfiles de los condenados por tenencia y distribución de pornografía infantil son todos muy diversos. La mayoría son hombres, pero fue condenada una mujer en San Juan. Hay condenados que eran ermitaños, que compraban en almacenes a kilómetros de sus domicilios, pero hay otros que tenían una intensa vida social, padres de familia, sin antecedentes.

Uno de los casos más resonantes en la provincia fue el del director del museo Gnecco, Carlos Campodónico, quien cayera detenido por tenencia y distribución de material pornográfico infantil.