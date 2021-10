Un brote de Covid en el elenco sanjuanino, pone en riesgo el espectáculo de la FNS en Tecnópolis

Un grupo de artistas que viajaron a Buenos Aires para representar el espectáculo final de la Fiesta Nacional del Sol en Tecnópolis, dio positivo por Covid al regresar a San Juan.

Es por esto que, desde la organización, alertaron al resto del elenco y les pedirán a todos un test negativo para evitar riesgos. Además, todavía no se sabe si se hará el tercer viaje que estaba programado y esperarán los resultados para evaluar la situación.

Noticias Relacionadas Con readaptación, el cierre de la Fiesta del Sol 2020 también tendrá el lugar en Tecnópolis

El comunicado completo

Estimados integrantes del proyecto “Evolución” en Tecnópolis 2021. Atentos a posibles casos positivos de covid-19 en algunas áreas del espectáculo y en virtud a que nos encontramos a mitad de la ejecución del proyecto, hemos tomado la decisión como producción de que:

1- Sin importar área o rol, sean o no contactos estrechos de casos positivos, presenten o no síntomas, hayan o no compartido habitación; TODOS deberán presentar un certificado de resultado negativo / no detectable de covid 19 con fecha de testeo el día miércoles 27 de octubre 2021.

2- La Producción, según el balance de los casos positivos - negativos evaluará la viabilidad del 3er viaje.

3- Los certificados deberán ser presentados a más tardar hasta las 17hs del día miércoles 27 de octubre de 2021 a sus productores / jefes de áreas correspondientes por mail o wps según se prefiera.

4- El certificado adjunto tendrá carácter de Declaración Jurada.