No dan tregua: otra vez estafan usando la identidad de un periodista

Las estafas virtuales han ido cobrando protagonismo en los últimos meses y nadie está a salvo. Incluso desde la Policía de San Juan advierten constantemente sobre esta modalidad. “Se trata del robo de la foto de perfil de las cuentas de redes sociales y sus contactos para luego utilizar esa imagen y crear una nueva cuenta en WhatsApp, por la cual advierte que ha cambiado el número telefónico y posteriormente ofrece la venta de moneda extranjera a menor precio que en el mercado”, informaban a mediado de año desde la división D-5 el comisario Carlos Avella, alertando a los ciudadanos esta situación.

Quien no tiene un descanso de esta situación es Luis Meglioli, quien por tercera vez fue víctima del robo de identidad. Según comentó a Tiempo de San Juan, las dos veces anteriores, la primera en julio y la segunda en septiembre, fueron intentos de estafas por medio de mensajes de WhatsApp, pero en esta oportunidad los malvivientes crearon un perfil falso con la identidad de Luis. “El martes pasado me llamó una colega y amiga alertándome de esta situación, donde un perfil con mi nombre ofrecía dólares baratos”, dijo.

En esta oportunidad, lamentablemente una persona cayó en el engaño de los delincuentes, que ofrecían 1.000 dólares a $180.000, un costo mucho menor al que se maneja en las entidades de cambio. Esta persona, que decidió no revelar su identidad, detalló que la semana pasada hizo la transferencia a una cuenta de Banco Nación por los dólares prometidos que nunca llegaron. Ante esta situación, Luis y la persona estafada realizaron la denuncia en la división de Defraudaciones y Estafas. Pero no es la única denuncia que realizará, ya que hoy también hará una presentación en la Policía Federal.

“Es la tercera vez que pasa y además de llamarme la atención, ya es algo que me molesta mucho. Es un tema que la semana pasada me ha tenido muy estresado”, detalló Meglioli, quien no es la única persona víctima de esta modalidad. En mayo la ex tenista Romina Puglia comentó en varios medios locales que había sido víctima del robo de identidad. En junio se conoció que la diputada provincial Celina Ramella se enteró en medio de una sesión que estaban usando su identidad para ofrecer dólares. Lo mismo le pasó ese mes a la especialista en infectología Beatriz Salanitro, quien tuvo que comunicarse con todos los contactos para informarles que ella no había cambiado su contacto. Quien también tuvo que salir a aclarar que no había cambiado su número ni ofrecía dólares fue la periodista Fabiana Juárez.