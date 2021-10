Alarma por las denuncias por violencia de género: estiman que habrá más casos que en el 2020

Lamentablemente, un atroz femicidio tuvo lugar en la provincia el viernes pasado cuando un sujeto asesinó con una violencia demencial a su ex pareja y después se quitó la vida. El hecho que sucedió en Media Agua y que se cobró la vida de Brenda Flores es un reflejo de la preocupante realidad que atraviesa la provincia en referencia a los casos de violencia de género, los cuales evidenciaron un alarmante incremento este año.

Según informó la Dirección de la Mujer a Tiempo de San Juan, en lo que va del 2021 tanto las denuncias como los pedidos de ayuda de víctimas alcanzaron un total de 6.500 casos. El dato no es menor y, respecto de los 7.000 que se registraron el año pasado, se prevé que la cifra sea ampliamente superada a este ritmo, cuando todavía falta noviembre y diciembre para terminar el año.

La titular de la cartera que asiste a las mujeres que sufren violencia de género, Adriana Ginestar, se lamentó lo ocurrido y señaló la importancia del entorno más cercano a las víctimas para advertir la violencia y ofrecer algún tipo de ayuda. Es que si bien se descartó que haya habido denuncias en la Policía radicadas por la víctima fatal en contra del femicida, el entorno de la pareja se mostró sorprendido e incrédulo por el desenlace.

"Más allá de que no haya una violencia física y evidente, la base de todo está en la violencia psicológica y simbólica. Todo comienza ahí, cuando hay un control sobre la otra persona. No hay que subestimar al agresor, ya que las situaciones de manipulación son más peligrosas que un golpe", sostuvo.

Acorde comentó Ginestar, la mayoría de las mujeres que piden auxilio a la Dirección se encuentran en esa situación, controladas y anuladas al punto que ni ellas mismas saben cuál es su realidad.

Tras tomar intervención en el hecho, de las entrevistas que hicieron con allegados a la pareja desde la dependencia notaron que el entono no se advirtió la violencia. Incluso, el padre de la víctima no reconoció ante los medios que su hija estaba separada y fueron personas de confianza de Brenda las que confirmaron la separación.

El femicida dejó un mensaje tras suicidarse

Acorde destacó Ginestar, tal y como lo hizo el empresario italiano Rogelio Héctor Schiaroli que en 2019 le pegó un tiro a su ex Fabiana Paola Agüero y después se mató con el mismo arma de fuego, el femicida al matarse deja un mensaje para la sociedad patriarcal.

"El femicida (por Marcelo Vilchez) que se suicida lo hace como acto de inmolación para que sea reconocido como un héroe y deja un mensaje de cómo disciplinó, a su manera, a quien no quiso respetar sus límites", explicó la directora del área de Desarrollo Humano.

Como si fuera un sacrificio quitarse la vida, luego de haber cometido la atrocidad, la retorcida lógica que expuso Ginestar se sustenta en una teoría que formuló el juez que incorporó por primera vez en el país la figura del femicidio con el caso de Ángeles Rawson, Fernando Ramírez.

Ante la despedida de los familiares del femicida en las redes agregó: "No hace más que avalar esta teoría. No están en igualdad de condiciones. Así estamos como sociedad, nos falta sensibilidad frente a este tipo de hechos. Si el dolor es sólo por su partida, no hay registro de lo demás y no fue tan grave todo".