Anunciaron cómo será la Fiesta del Sol 2022 y contaron que tendrá la elección de Embajadora

El gran evento sanjuanino para todo el país es la Fiesta Nacional del Sol. La pandemia de coronavirus exigió que cambie el formato en 2021. Así lo precisaban las cuestionas sanitarias. Sin embargo, es la intención del Gobierno local volver a ofrecer una fiesta presencial.

La ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan, dijo a Radio Sarmiento que “ya en el Acuerdo San Juan los sectores de cultura y turismo pidieron la Fiesta Nacional del Sol, aunque con algunos cambios de perspectiva. Lo tomamos y es lo que estamos pensando. Hay un respaldo. Quedó claro que la Fiesta Nacional del Sol es importante y vamos a trabajar en las variaciones”.

La funcionaria explicó que “la Fiesta Nacional del Sol que tendremos no será la tradicional, porque no tenemos el tiempo de siempre (normalmente el evento se empieza a armar en abril y ya estamos casi en noviembre) y tampoco tenemos todas las certezas totales, porque hay que pensar que tenemos que mantener un contexto sanitario que nos está acompañando. Pero el objetivo es rescatar esta máquina de trabajo y de identidad para San Juan”.

Según anunció, la FNS será en el Predio de Chimbas y durará cinco días. “La Feria no será como las anteriores. Tendrá una perspectiva diferente que se sumará a los stands, con la participación de diversos colectivos sociales, grupos de teatro y productoras”, precisó. Y añadió que el espectáculo final “necesitamos tenerlo. Es difícil armarlo estando en noviembre y seguramente no habrá 200 artistas en escena, porque la situación sanitaria no lo permite; pero los trabajadores de la cultura, bailarines, artistas, utileros, van a tener su espacio”.

Además, confirmó lo que había adelantado Tiempo de San Juan: “En artistas internacionales no estamos pensando, pero los locales tienen que tener su lugar y además tendremos artistas nacionales de distintos rubros”.

La ministro contó que sí habrá elección de Embajadoras, pero con cambios. “Las elecciones departamentales no se realizarán, nos centramos en una selección teniendo en cuenta los proyectos que sean presentados. Tampoco habrá desfile entre las aspirantes, vamos a organizar algo distinto”, dijo.