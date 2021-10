Por la sequía, podrían faltar frutas y verduras en San Juan

Uno de los sectores más afectados por la crisis hídrica presente en la provincia es el de los productores. Y no es para menos, el pronóstico para la próxima temporada no es el más alentador, lo que afecta de manera directa al riego de los cultivos locales.

En ese contexto, consultado por Tiempo de San Juan, el presidente de la Sociedad de Chacareros, Osvaldo Recio, afirmó que no descartan faltante de frutas y verduras para esta temporada. “Es la época fuerte de los verdes, pero hay otros cultivos que no son de esta temporada o que recién se están cosechando, por lo que la disponibilidad de frutas y verduras dependerá de la demanda que tengamos”, resaltó Recio.

Esto viene aparejado a los costos que deben afrontar los productores para poder sacar sus cultivos del campo y los distintos sistemas de riego que tienen en uso. Hay productores que han tenido que bajar el porcentaje de producción en comparación con años anteriores debido a la falta de agua y a no contar con los recursos suficientes para acceder a realizar perforaciones, por ejemplo. "Sabemos que el agua no va a alcanzar y la opción que tenemos es reducir la producción. Hay que aprender a no derrochar el recurso, porque ahora estamos hablando de una cadena de perjuicio", manifestó.

Con relación al precio, el panorama es incierto. Tal como se mencionó, desde la Sociedad sostienen que todo dependerá de la demanda que exista en los próximos meses, pero la idea es no incrementar tanto para evitar bajas en las ventas. “Hay que considerar que en nuestro sector los precios varían casi todos los días, pero en algunas frutas y verduras estamos el mismo rango de valores que hace 5 años, porque si incrementamos mucho podemos perder no solo venta, sino también producción”, sostuvo Recio.

Pese a ello, en las próximas semanas podrán tener una mayor claridad sobre el panorama que deberán atravesar los productores sanjuaninos, cuando comience la temporada fuerte para sostener el sembrado.