Energía San Juan quiere un aumento del 13%, pero el EPRE decidió que sea 6,5%: los detalles

Este viernes, en la audiencia pública de rigor para determinar el precio de la tarifa de luz en San Juan, se presentó un fuerte contrapunto entre Energía San Juan y el Ente Provincial Regulador de Electricidad (EPRE). La definición tendrá impacto de lleno en la factura de energía eléctrica, principalmente para usuarios domiciliarios y comercios locales. La titular de Amas de Casa del País, Laura Vera, participó del encuentro virtual, vía Zoom, y comentó las propuestas enfrentadas entre los sectores.

La audiencia definirá el cuadro tarifario para el quinquenio 2021-2025, y empezó con posturas diametralmente opuestas. Según dijo Vera a este medio, Energía San Juan quiere un aumento del 13% y así lo manifestó, mientras que el directorio del EPRE consideró, en base a una investigación exhaustiva y la consulta con Defensa al Consumidor y organizaciones sociales, que lo propicio es que la suba sea del 6,5%. Esta discusión llegó tras dos reuniones del Consejo de Acompañamiento, en el que representantes de los usuarios, de las cámaras empresarias, y del Poder Ejecutivo y del Legislativo hicieron sus presentaciones y debatieran el incremento más razonable. "Hubo un foco en el factor crisis", señaló Vera.

Asimismo, Vera enfatizó en el carácter positivo de la audiencia, en el que "primaron las necesidades de los usuarios domiciliarios". Y enfatizó en que, generalmente, "lo que dice el EPRE es lo que finalmente se acuerda". Al tiempo que resaltó: "Hubo una notoria defensa de los consumidores" y aprovechó para pegarle al extitular del ente, Jorge Rivera Prudencio: "Antes se ponían a favor de la empresa".

En tanto, el otro punto saliente del encuentro virtual, es la aplicación o no del Fondo de Contención Tarifaria provincial. Es que, sea cual sea el aumento que se decida finalmente, no entrará en vigencia hasta marzo por el congelamiento decretado por el Gobierno nacional. Por consiguiente, la Provincia podría subsidiar la tarifa con fondos propios durante los meses que restan hasta que Alberto Fernández decida si prorrogará la medida o no.

En caso de que el Gobierno local asumiera los costos, no existiría impacto en el bolsillo del usuario del servicio. O lo haría sólo en parte. Vera explicó que el FCT cubriría el 70% del aumento.