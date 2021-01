Asaltaron a su padre, quiso defenderlo y recibió una brutal agresión

Una situación desesperante vivió una familia sanjuanina en Concepción, Capital. Estaban en el interior del negocio que levantaron con mucho esfuerzo cuando fueron sorprendidos por dos delincuentes, quienes intentaron robarles y no conformes con esto, agredieron brutalmente a padre e hija.

Según contaron los damnificados en las redes, donde indignados decidieron exponer la situación, el hombre terminó con hematomas en la cara y su hija, producto de un ladrillazo, con una terrible herida en su rostro. A la joven tuvieron que realizarse 9 puntos. "Uno trabajando para ganar el pan del día y estos delincuente hdp viven gratis jodiendo a la gente", escribieron en el posteo.

La familia ya radicó la denuncia. "Veremos qué solución nos dan porque mi hija está desfigurada. Hoy no abre los ojos de la hinchazón y 9 puntos. Sufrió traumatismo de cráneo. Ella comienza la facultad este año y está cruzando online. Pero no puede leer, sin contar que desde el jueves no duerme y llora", dijo la denunciante.