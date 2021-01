Cuánto costará viajar en colectivo con Red Tulum, el nuevo sistema de transporte público

Pese a la pandemia, en San Juan se avanzó este año con la licitación del sistema de transporte provincial, que conlleva una transformación dramática del servicio, con mejoras nunca antes vistas en el marco de la llamada. El nuevo y revolucionario sistema de colectivos comenzará a funcionar a mediados de febrero, sobre el 20, y se espera que con su puesta en marcha haya una actualización del precio del boleto.

"No podemos aventurarnos y decir cómo será la actualización del precio del pasaje ni de cuánto será, está en estudio y es algo que todavía no hemos decidido. Estamos esperando a ver de cuánto será el subsidio que hará la provincia y a partir de allí calcularemos el nuevo costo. La fórmula para sacar el nuevo precio comprende un montón de variables que involucra kilómetros, cantidad de flota, personal, etc", explicó Jorge Armendariz, secretario de Tránsito y Transporte, en diálogo con AM1020,

A lo que agregó: "Todos los años en enero y en julio se hace una actualización del precio del pasaje de colectivo. Sin embargo, en 2020 el Presidente congeló la tarifa y, por eso, desde julio de 2019 no sube el boleto en San Juan".

Los nuevos recorridos

La nueva red propone el traspaso de un sistema centralizado a uno descentralizado, permitiendo la rápida movilidad de un punto periférico a otro, sin pasar por el microcentro, tener conexiones más directas entre departamentos antes no conectados y paradas más modernas, seguras y confortables.

En este sentido, quedó habilitado el sitio web para que los usuarios puedan conocer qué es, cómo funciona, puntos de conexión, descargar la APP -que estará disponible en breve-, líneas de contacto directa, enlace a redes sociales, entre otras posibilidades.

También cuenta con la opción de buscar los puntos de carga de SUBE, y el servicio de newsletter (boletín informativo).

Conocela en https://www.redtulum.gob.ar/ o presionando AQUÍ