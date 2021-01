Bar con 800 personas y clausura: sin decisión del juez de Faltas, no se sabe qué pasará con los otros shows

Este jueves por la madrugada, tras el show que ofreció la banda de cuarteto "Q' Lokura", un bar de Rivadavia fue clausurado por efectivos de Leyes Especiales por incumplir con los protocolos sanitarios, ya que en el lugar se hallaban 800 personas.

Si bien el espectáculo había terminado cuando las autoridades habían decidido cerrarlo y la cuestión no pasó a mayores, el grupo tiene programadas otras dos fechas: 14 y 15 de enero. Pero la clausura cambió todo, al menos desde los papeles, ya que la Justicia de Faltas es la que deberá decidir si confirma y extiende ese cierre o no.

Es por eso que el juez del Segundo Juzgado de Faltas, Ricardo Grossi Colombo, tendrá la decisión de habilitar o no el local en cuestión. A Diario de Cuyo le admitió que todavía no sabe que va a pasara, ya que no había recibido la causa en su juzgado. “No tengo detalles oficiales sobre los hechos ni conocimiento fehaciente sobre los motivos de la clausura, por lo que todavía no puedo adelantar nada”, comentó.

El tema es que el evento se manejó y se maneja con reservas, por lo que más de uno estará atento a esta definición. En otras oportunidades, cuando los bares fueron clausurados, se les aplicó una multa económica como castigo y luego quedaron habilitados para abrir sus puertas nuevamente. Ese proceso administrativo podría resolverse esta misma tarde o bien demorar más tiempo, lo que llevaría a suspender los shows. Por el momento, nada está dicho y reina la incertidumbre.