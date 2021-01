Rescataron una cría de guanaco con signos de desnutrición en la Pampa El Leoncito

La patrulla ambiental a cargo de la subalferez Débora Caballero realizaba su habitual recorrida a pie en el sector posterior de Pampa de El Leoncito, también conocida como Barreal Blanco, cuando vieron a una pequeña cría de guanaco sola y con aparentes signos de desnutrición.

Sin dudarlo, y cumpliendo con su tarea diaria, fue junto con el gendarme Aurelio Olivera a su salvataje. La protegieron y con los cuidados necesarios la trasladaron hasta la sede próxima de la Unidad de la Fuerza para su hidratación y para que fuera atendida por personal especializado.

Tras comunicarse con el delegado de medio ambiente , la “lama guanicoe” (guanaco) fue dejada en guarda con una familia nodriza que la ayudará y cuidará por unos meses hasta lograr su reinserción a su hábitat natural.

La pequeña guanaco, de no más de 10 días, apareció desorientada, sola, apenas podía caminar. No hay seguridad ni rastros hallados, aún, que lo comprueben, pero las hipótesis apuntan a que su madre fue atrapada por cazadores furtivos que disparan desde lejos para hacerse del cuerpo moribundo de las madres y dejan de lado a sus crías, débiles y asustadas ya que su escaso peso está lejos de las pretensiones de quienes la comprarán por su carne.