Tras el escándalo con el Dipy en San Juan, habló la jueza que lo bajó de una presentación

Tremendo escándalo se armó en un conocido bar del departamento Caucete la misma noche que debía presentarse el Dipy, el cantante de cumbia que cobró fama mundial por su hit "Par-Tusa".

Si bien en un principio había trascendido que cuando el público estaba en el lugar, apareció la policía y una jueza y terminaron cancelando el espectáculo, la magistrada habló con El Bastón, desmintió esa versión y contó los motivos de la cancelación del show.

"El lugar no estaba habilitado, ese lugar había sido un boliche, el cual se clausuró y después con la pandemia no se habilitó como local gastronómico y mucho menos para traer una banda musical. Quiero aclarar que nunca estuvo a punto de cantar y con la gente en el escenario cuando lo clausuramos. El lugar nunca se abrió porque lo notificamos previamente al dueño del lugar, diciendo que no podía abrir porque no estaba habilitado", expresó la jueza a El Bastón.

"La capacidad máxima del lugar es de 300 personas, ahora serían 90 las permitidas y que iban a ingresar muchas más personas que las permitidas. Y la consecuencia obvia iba a ser que al otro día medio Caucete estaba con COVID-19. Tenemos que cuidarnos nosotros, cuidar el estatus sanitario, a mi me tiene sin cuidado que los fanáticos del Dipy se enojen, estamos cuidando la salud de la gente mayor. Ya tendrá oportunidad de cantar cuando hayamos superado toda esta situación sanitaria", finalizó.