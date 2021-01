Escándalo en la familia Salmuni: dejaron sola y encerrada a la viuda de "Cacho" en Año Nuevo

La noche del 31 se convirtió en una infierno para una reconocida familia sanjuanina que acarrea más de un disgusto. La esposa de 88 años de Pablo "Cacho" Salmuni, difunto dueño de la tradicional colchonería local, estaba sola, encerrada y con ropa vieja y sucia. Aseguran que en un estado de abandono tal, que duerme un sillón de cuero. Casi una cruel ironía del destino. La exadmistradora de la empresa de colchones pionera en San Juan, Pieira Tejada de Salmuni, sin una cama decente para dormir.

Al conocerse las imágenes, que circularon en las redes sociales por la fuerza de su elocuencia, Tiempo de San Juan habló con Jorge Luis Vázquez, pareja de Alejandra Salmuni, única hija y heredera de su padre. Dio cuenta de los entretelones judiciales, la disputa jurídica entre la familia y los dueños/gerentes del nuevo grupo Salmuni S.R.L. que es una nueva sociedad formada a partir del fallecimiento del dueño original.

La historia inició cuando las dos herederas del importante patrimonio decidieron su papel en la empresa. Alejandra cobró lo que le correspondía y firmó que su madre, Pieira, siguiera adelante con el negocio "Cacho Salmuni-Colchones". Los años pasaron: el staff de la firma y el rumbo económico continuaron sin sobresaltos, pero hubo un factor clave. La viuda empezó a no reconocer a su familia. Los olvidos fueron breves y luego más prolongados. Más tarde, la mujer vende la firma a dos empleados de confianza del difunto esposo, Washington Salinas y Diego Salinas. Ellos dos constituyen Salmuni S.R.L. Pero, aseguró Vázquez, se trató de un timo, de una estafa, a partir de la insanía mental. "Ella no podía saber lo que firmaba", contó Vázquez, "ni siquiera participa de esa sociedad".

No obstante, los Salinas van mucho más allá de eso. De acuerdo a las reiteradas denuncias de Alejandra, estos hombres manipularon a Pieira para que también firmase papel de cesión del control de su patrimonio personal. El términos legales, éstos habrían constituido el delito de "Circunvención de incapaces". Además, usufructan las propiedades de la viuda, hacen "extrañas" donaciones de terrenos como "una propiedad en calle Brasil y dos rastrojeros" en su nombre. Y, sobre todo, no dejan que la hija se acerque. Lo que provoca actos angustiantes como los de la noche de Año Nuevo. Pieira sola y encerrada, sin cuidados. Mientras la hija está afuera desesperada por poder llevársela a casa.

Las imágenes del video muestran, según Vázquez, una realidad cada vez más repetitiva. "No quieren que la veamos porque saben que la vamos a llevar al médico para que certifique que está insana y que no pudo firmar esos papeles", dijo. Supuestamente, los Salinas no dejan que la viuda salga del negocio (ella vive detrás de la colchonería) y la manipulan para que ataque o agravie a Alejandra. "Ellos dicen que Pieira no la quiere ver a la hija, yo me pregunto cómo no quiere ver a quien no reconoce. Pieira no reconoce a nadie, cree que su madre está viva y que ella todavía está al frente de la empresa", argumentó Vázquez.

La causa para certificar la insanía de la viuda de Salmuni está en manos del juez del Tercer Juzgado de Familia, Esteban De La Torre.