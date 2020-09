San Juan es la sexta provincia del país con más camas ocupadas de terapia intensiva

Miles de vídeos inundaron las redes mostrando los sistemas sanitarios europeos en plena pandemia de coronavirus. Médicos compartían sus testimonios y contaban entre lágrimas que tenían que elegir a que paciente conectaban al respirador porque no había suficientes. Tampoco daban abasto los profesionales. En Argentina este panorama aún no se registra, pero el ritmo de contagios está pisando fuerte el acelerador, con picos de más de 12.000 contagios diarios. En este contexto, las camas de terapia intensiva se han convertido en un bien de altísimo valor para los sistemas sanitarios. El 3 de septiembre el Ministerio de Salud de la Nación difundió los porcentajes de ocupación de camas de terapia intensiva por provincia. En este ranking, San Juan es la sexta provincia con más camas de terapia ocupadas. Actualmente el 67% de las camas para pacientes críticos están siendo usadas (la mayoría no por coronavirus).

Salud de la Nación contabiliza todas las camas de terapia intensiva que tiene disponibles una provincia, las del sector público y privado (para adultos y niños). La provincia con mayor ocupación de camas de terapia es Río Negro, con el 83%; luego Jujuy con el 80%; en tercer término Salta con el 73%; en cuarto lugar Mendoza con el 73%; luego Tucumán con el 68% y en sexto lugar San Juan con el 67% de las camas ocupadas.

En San Juan la secretaria de Planificación de Salud, Alina Almazán, dijo en Paren las Rotativas que la provincia cuenta con 250 camas de terapia, de las cuales 50 están destinadas específicamente para pacientes críticos de coronavirus. Estas camas para pacientes con coronavirus en grave estado están en el hospital Rawson (24), en el Marcial Quiroga (14) y en el ex hospital Español (12). De esas 50 camas para enfermos graves de coronavirus, 28 están ocupadas actualmente, lo que representa un 56%.

Pero no es el número de camas lo que preocupa más a los médicos del país que están dedicados a luchar contra el coronavirus. El mayor dolor de cabeza pasa por la cantidad de recursos humanos especializado que hay disponible. En San Juan son 32 los médicos terapistas, 200 los enfermeros especializados en el área y 200 los médicos neumonólogos y cardiólogos que están preparados para atender enfermos críticos por coronavirus. Este es el capital humano y no hay chances de generar más porque la preparación de un médico terapista implica cuatro años de residencia además de los años de la carrera propiamente dicha.

El subsecretario de Medicina Sanitaria de Salud Pública, Matías Espejo, dijo en conferencia de prensa que la estrategia a seguir por parte de la provincia es en caso de una necesidad extrema de camas de terapia para pacientes con coronavirus es enviar a los pacientes de terapia que tienen otras patologías a clínicas y sanatorios privados. “La estrategia inicial es concentrar la atención del paciente crítico en las terapias estatales y ocupar las del subsector privado con pacientes críticos no Covid-19 independientemente de la cobertura que tengan, ya sea a cargo del Estado o financiadores como obras sociales o prepagas”.

Si bien el 67% es un nivel de ocupación alta es mucho más bajo que el porcentaje de ocupación de la provincia previo a la pandemia. ¿Por qué bajó el índice de ocupación de camas de terapia en plena crisis sanitaria? Debido a la restricción de la circulación, descendió el número de accidentes de tránsito de gravedad y por ende la ocupación de este tipo de camas. A esto se le suma que se reprogramaron las cirugías de alta complejidad por el contexto de pandemia como así también hubo una disminución del número de accidentes laborales. Las consultas en Urgencias llegaron a bajar un 80% durante la cuarentena. A lo que pasó con los pacientes se le suma otro factor: el incremento de camas durante estos meses, en los cuales la provincia pasó de 120 camas en marzo a 250.