En la mira del Tribunal de Disciplina: ¿a qué se enfrenta la abogada del momento?

Después de que la abogada sanjuanina Filomena Noriega trascendiera en los medios locales y nacionales por un spot publicitario, familiares de víctimas de siniestros viales se mostraron indignados y aseguraron que la denunciarían no sólo en el Foro de Abogados sino también en la justicia penal por apología al delito. Sin embargo, el Tribunal de Disciplina de la entidad se adelantó y ya programó una reunión para actuar de oficio y tratar el tema.

Aunque el abogado que representa a Estrellas Amarillas, César Jofré, dijo que todavía no hacen la presentación formal en el organismo, anticipó que lo harán el próximo jueves 1 de octubre, justo cuando el tribunal se encuentre sesionando y analizando si corresponde o no revisar la cuestión que revolucionó las redes sociales desde el domingo. Es que el contenido del video será puesto bajo la lupa en la reunión que debía celebrarse el viernes, pero se adelantó para este jueves por la notoriedad del caso.

"Lo que vamos a hacer es resolver si tiene entidad para ser tratado. El tribunal tiene la obligación de revisar cualquier situación donde pueda existir un incumplimiento ético. No es una caza de brujas, tenemos que la obligación legal de actuar y poner en consideración el tema", indicó el presidente del ente independiente Luis Matons.

Además, señaló que la razón principal de poner bajo análisis la conducta de un profesional es porque los intereses de una parte de la sociedad podrían verse afectados. En ese contexto, el revuelo que se generó a partir de la viralización de la publicidad cumpliría con ese requisito tras la reacción de la organización sin fines de lucro. "Entiendo que hay motivo de análisis", agregó Matons.

Entre las posibilidades que se manejan, si es que finalmente la publicidad de Noriega es tratada por la autoridad, como mínima la resolución podría ser un llamado de atención y como máximo la exclusión de la matrícula por dos años, explicó el miembro del tribunal, quien aclaró que no daría mayores detalles porque se podría considerar como un adelanto de opinión.

Este tipo de actos no suelen ser comunes y lo más parecido que el tribunal debió tratar fue la cartelería de publicidad de algunos abogados en la vía pública. En ese caso, no hubo un castigo pues resolvieron que no había una infracción a la ética o una falta al decoro del profesional.

La última vez que se sancionó duramente a un letrado fue hace unos 15 años atrás, cuando una mujer permaneció sin ejercer el trabajo como abogada por dos años. Una vez cumplido ese plazo, el profesional puede solicitar su reinscripción en el Foro y serán sus autoridades las que darán la derecha al pedido o bien lo desestimarán para extender por dos años más la penalización.

El video que despertó la polémica mostró diversos escenarios en los que una persona podría necesitar de un abogado. En la primera escena, un conductor que enviaba mensajes con su celular atropella a un peatón y luego mira a la cámara y le dice: "Llamen a la Noriega". Esto enfureció a las familias de los fallecidos en accidentes de tránsito, que exigieron que se retractara.

La respuesta de la protagonista del escándalo fue negativa frente al pedido y, además, manifestó que la reacción se trata de un acto de discriminación en su contra. "Todavía no me llega ninguna notificación", aseguró este miércoles por la mañana.

Por su parte, el abogado que representa a los indignados explicó que a la fiscalía de turno le solicitarán que estudie el spot y resuelva si merece ser investigado por la justicia penal o no.