Los alquileres de cabañas para Navidad cotizan en dólares en San Juan

Si bien falta poco menos de 3 meses para las fiestas de fin de año, no son pocos los sanjuaninos que empezaron a realizar planes para festejar en compañía de amigos y familiares en casas de fin de semana. Algo completamente llamativo si tenemos en cuenta que hasta esa fecha nadie puede afirmar a ciencia cierta si estará habilitado el turismo interno que permita el alquiler de cabañas en la provincia. De todas maneras, son varios los sanjuaninos que se arriesgaron y reservaron su lugar desde ahora.

Así lo aseguraron distintos dueños de cabañas de San Juan que fueron consultados por este diario. "En mi caso tengo todo alquilado para Navidad y como será fin de semana largo yo alquilo los 4 días en 50 mil pesos donde entran unas 12 personas", sostuvo Jesús Rodríguez dueño de unas cabañas en Zonda. Y agregó que "el precio ha aumentado considerablemente, el año pasado salía 20 mil la misma cabaña para esa fecha".

Pero en otros casos, el precio incluso supera las expectativas de varios. "En las fiestas tenemos todo reservado y están en 100 dólares por noche. Lo que al ser finde semana largo estamos alquilando por las cuatro noches. El resto de los días estamos tomando pedidos", dice Eduardo Notario de las cabañas Sol de las Sierras. "Cuando son fechas muy alejadas yo le pongo precio dólar. Digamos que son unos 14.500 por noche, pero puede ser más caro si sube la divisa. El precio en dólar es una cuestión de devaluación, yo no sé cómo va a fluctuar la economía de acá a diciembre", dice el empresario turístico sobre una casa de campo que está en su propio lote, con pileta, trampolín, estacionamiento privado y todos los servicios para que estén cómodas 8 personas. Otro dato es que en este sitio una noche en el mes de octubre o noviembre cuesta 8000 pesos.

La otra realidad la pintó Elisabeth Ramos, encargada de un establecimiento llamado Cabañas de Zonda, quien afirmó que "en nuestro caso no estamos tomando ninguna reserva porque no se puede. En cuanto se pueda tal vez comencemos, pero hasta entonces no sabemos que va a pasar", dijo.

Y otro de sus colegas que tiene cabañas en Pocito informó que "he tenido muchas consultas y pocas reservas. La gente está buscando alquilar en la zona por lo que va a ser difícil salir de la provincia. En mi caso tengo dos cabañas y ya se la alquile a la misma gente del año pasado", dijo Mario Olivares. Y agregó que "no estamos trabajando bien todavía en comparación con el año pasado, porque ahora viene menos gente y estamos arrancando tarde con las reservas", finalizó.