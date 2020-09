El sanjuanino de las 1.000 batallas salió bien de su quinta operación

En las últimas horas trascendió una buena noticia en redes sociales para el militante Fernado Baggio del colectivo LGBTQ+ de San Juan. Ya que el mismo salió de una difícil operación que tenía programa por su enfermedad. Recordemos que Baggio le da pelea al cáncer desde hace bastante tiempo. Enfermedad que le generó miedos e incertidumbre, pero de la que aprende día a día.

El mismo publicó en su cuenta de Facebook que ya está en recuperación: "Gracias por el apoyo. Ya en recuperación. Imposible conseguirlo sin los afectos, esposo Fran Gabriele, pa, ma, hermano, amigues y quienes están en la manera de sus posibilidades con ofrecimientos de ayuda y buenos deseos. Gracias!!!", posteó.

En otra oportunidad Fernando contó que la operación que le realizaron es un procedimiento en el cual le remplazan parte del hueso del cráneo por una malla de titanio en una neurocirugía dirigida por el Dr. Pablo Barceló. Fue la quinta cirugía, y todavía su obra social no pagaba los costos de internación. "Me contesta sólo algunos mails y no me responde jamás el teléfono. Me faltan constantemente el respeto, me piden documentación presentada 3 veces y demás dilaciones y palos en la rueda", contó en su momento por la constante lucha que tiene con las obras sociales.

La complicada situación de salud del sanjuanino Fernando Baggio fue noticia a mediados de julio, cuando el militante social y asesor del INADI local denunció en las redes que la obra social Unión Personal se negaba a darle cobertura a una compleja operación para extirparle un tumor cerebral que debía hacerse. La justicia falló en primera instancia a favor del joven pero dos días antes de la cirugía apelaron la medida y quedó en ascuas el pago. De todas formas, Baggio fue operado el 27 de julio en Buenos Aires y, según publicó en su cuenta de Facebook, le dieron el alta provisoria.

Breve reseña

Fernando nació en San Juan pero vivió seis años en Santa Rosa, La Pampa. Tiene un hermano, con quien tiene una relación que definió como preciosa. Mientras que de chico su hermano prefería ver dibujos animados, él quería ver noticieros. Terminó la secundaria y se vino a San Juan a estudiar ingeniería. Durante su paso en la universidad, fue presidente del centro de estudiantes, consejero directivo y consejero superior. Militó en Franja Morada, era la época del menemismo y el peronismo liberal de Menem lo impulsó a militar en el radicalismo.

Todo venía como debía ser en la vida de Fernando, nunca reprobó una materia. Cuando sólo le quedaba un año para ser ingeniero civil, decidió patear el tablero.

Ahí arrancó trabajar, su padre quedó sin laburo. Fue socio-fundador de dos empresas, vendió las partes de ambas. No estaba sintiéndose pleno, “estaba buscando”. Pero el 2010 fue un año bisagra en su vida. “Me animé a hacer otras cosas, salí del closet, empecé a trabajar en el INADI, empecé a ayudar a los otres”, recordó.