Familia unida por el arte: el hijo del reconocido artista Carlos Gómez Centurión lanzó su primer disco

A tan solo 3hs del estreno de u0026#34;Hay movimiento en la oscuridadu0026#34;, una mezcolanza de sensaciones. Eternamente agradecido a todes les que hicieron posible esto. @coni.fabiani @paulasolguillen @maxi.m36 @gastoncito.artigas @_ale_alito_ @finimusiquitas @luciserene @damiangagliardi @kimonorec @luciasantilli Ya viene!!! Salute!!