Se vienen días de cobro en San Juan y preparan un mega operativo para evitar contagios

Frente a los días de cobro que se vienen por el calendario de pagos de la administración pública provincial, de la gestión municipal y de ANSES, desde Gobierno planificaron un mega operativo en las sedes bancarias y cajeros automáticos para controlar el cumplimiento de los protocolos sanitarios y este jueves por la mañana anunciaron los detalles del procedimiento que buscará evitar la aglomeración de personas.

En conferencia de prensa, la ministra de Hacienda Marisa López y el secretario de Deportes Jorge Chica explicaron que se coordinaron acciones con intendentes, bancos y ANSES en pos del cuidado y la asistencia a la población, con la sugerencia del Comité de Covid-19.

En ese sentido, habrá personal designado para controlar que las distancias se respeten en las filas de los bancos, que los adultos mayores reciban la asistencia -en caso de necesitarla-, que se usen cubre bocas y el uso de alcohol en gel; también en correos. Agentes de la cartera deportiva, como voluntarios, personal de la policía comunal de cada una de las comunas y monitores urbanos de Capital participarán del despliegue durante las fechas de cobro.

Según se informó, los horarios de atención de las entidades bancarias será de 8 a 13 para aquellos que cobran sus haberes por ventanilla, sobre todo las personas adultas mayores, a quienes recomendaron no asistir hasta esos lugares por ser población de riesgo y que sean sus apoderados los que se movilicen. "Es importante no exponerlos y tomar recaudos", sostuvo López y agregó: "Quienes no puedan ir solos y estén acompañados por alguien, deberán justificarlo con los permisos debidos".

Aunque los cajeros automáticos están abiertos las 24 horas, los funcionarios alentaron a los sanjuaninos a concurrir entre las 8 y las 20 horas y que eviten hacerlo en horario pico, nuevamente para evadir el amontonamiento de personas. En esa línea, pidieron que la gente se acerque a los cajeros cercanos a sus domicilios para que no haya desplazamientos por las calles.

"Está garantizado que no falte dinero de los cajeros y por eso se coordinó con los bancos", dijo López, quien también recomendó hacer uso del servicio 'extra cash' que ofrecen las estaciones de servicio y los supermercados, con el fin de exponerse. Del mismo modo, instó a la utilización de medios de pago digitales como Plus Pagos, Mercado Pago y a través del Home Banking.

Si bien el Paseo San Juan (Hiper Libertad) estará cerrado, advirtieron que los cajeros que ahí se encuentran estarán abiertos al público aunque también habrá estrictos controles.

Para cerrar, Chica expresó: "Hoy más que nunca necesitamos de todos ustedes, debemos insistir que todos nos sigamos cuidando. Hay que evitar la concurrencia a los cajeros, en la medida que se pueda".