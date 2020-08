El 70% de los aislados no pagó la estadía en los hoteles: "muchos son gente pudiente"

El sector hotelero de la provincia de San Juan alertó a las autoridades judiciales sobre una deuda que tienen pendiente con los aislados y repatriados que, por orden del Gobierno provincial, hicieron cuarentena estricta en esos sitios desde hace varios meses. Fue el representante del sector hotelero, Favio Nievas quien sostuvo que "el 70% no pagó la estadía, muchas personas presentaron un acta alegando su incapacidad para hacer frente al pago y se retiraron del lugar".

Lo insólito es que "mucha gente tiene un poder adquisitivo importante pero pidieron un acta para no pagar", afirmó el presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica sobre un costo que va de los 1.500 a 1.800 pesos por noche. A razón de esta situación, se emitieron varios expedientes al Ministerio de Desarrollo Humano y en varios casos fueron analizados por la Justicia de Faltas que determinó si el particular podía o no hacerle frente a su deuda.

De igual manera el Gobierno local determinó que Fiscalía de Estado iba a ser el organismo que cobre al particular y así saldar lo que se debía. Hasta entonces el Estado iba asumir el compromiso con los hoteleros hasta que el aislado cumpliera con su obligación.

La situación es crítica por las deudas pero desde el sector descartaron alguna medida de fuerza y esperan tener respuesta lo antes posible para saldar cuentas. Desde que comenzó la cuarentena son 6.636 los sanjuaninos que cumplieron cuarentena en los hoteles de acuerdo al parte oficial de Salud Pública. Actualmente hay 380 que están en ese proceso.

