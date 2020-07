A ocho años del crimen que llevó a San Juan a hablar de femicidio por primera vez

Ocho años atrás en la redacción de Tiempo de San Juan nos enteramos que había aparecido el cadáver de una mujer en Pocito. Desde la Policía informaron que se trataba de "la desaparecida", una joven de apenas 26 años con dos hijos que fue vista por última vez unas horas antes en la casa de sus padres, donde estaba viviendo. Un fotógrafo fue a la escena del crimen. La mujer asesinada se llamaba María Cristina Olivares, el femicidio que marcó un antes y un después en el tratamiento de los temas relacionados con la violencia de género en San Juan.

Cristina fue asesinada de 163 puñadas por Rosa Videla, la amante de Miguel Ángel Palma, ex pareja de Cristina y el instigador de una de las peores masacres de la historia policial sanjuanina. Palma fue el concubino de Cristina durante años, años en los que la golpeó innumerables veces, incluso delante de los hijos que tenían en común; años en los que la hostigó y maltrató psicológicamente; años de penuria y tristeza a los que intentaba decirle adiós separándose.

Con el femicidio de Cristina Olivares la sociedad, los poderes del Estado y los medios cuestionaron por primera vez en forma conjunta y masiva el patriarcado. Antes del asesinato a Cristina cada vez que aparecía una mujer muerta en un triángulo amoroso o que era asesinada por su pareja se hablaba de crimen pasional. Otra mirada que cambió fue la dirigida a las mujeres víctimas de violencia de género. Antes del femicidio casi no se registraban denuncias en la Dirección de la Mujer y la mirada machista hacia las denunciantes era una constante. "Parece que le gusta" y "No te metas" eran las dos frases de cabecera que se escuchaban en las calles.

El femicidio también implicó revisiones internas. Es que la familia de Cristina y la propia joven maltratada habían denunciado en reiteradas oportunidades a Palma y Rosa Videla por amenazas. Las denuncias policiales fueron desestimadas en su mayoría, excepto una que llegó a la Justicia después de que asesinaran a Cristina. Una empleada de la Defensoría Oficial Nº1 citó a declarar a Olivares dos años después de que la mataran salvajemente. La denuncia a la que le habían dado curso era por agresiones y el apuntado era Palma.

A Palma y a Videla la Justicia no los juzgó por femicidio pero ambos fueron condenados a cadena perpetua. Cristian Fretes, quien mató a golpes a Estela del Valle Bustos en el 2013, fue el primer imputado por femicidio en San Juan. A Videla se le sumaron más condenas por agresiones en el Penal de Chimbas, por herir a reclusas y amenazar de muerte a una guardiacárceles.

Cristina tenía 26 años cuando la mataron y dos hijos, que al momento de su asesinato tenían uno y tres años. Los pequeños se quedaron sin madre y también sin padre. Ahora los abuelos de los chicos protagonizan una lucha en la Justicia para cambiarles el apellido. Los nenes no quieren llevar más el apellido del hombre que les arrancó a su madre.

“El nene más grande me pidió una foto de la madre, buscó y encontró una del casamiento. Cuando estuvo en la clase dijo: -Esta es mi mamá y este es el hombre que me hizo a mí, mató a mi madre y por eso no quiero que me digan Palma”, Esther Rojas, madre de Cristina. Los abuelos paternos de los niños no aparecieron nunca, tampoco hicieron aportes económicos ni preguntan por su estado.

Los padres de Cristina se transformaron en un emblema de lucha, en un emblema de búsqueda de Justicia. Antonio Olivares aprendió de leyes, conoció Tribunales de punta a punta, investigó partes de la cadena de violencia que terminó con su hija como víctima. La madre de Cristina fue la espalda emocional en todo el proceso, quien se encargó de secarles las lágrimas a sus nietos cada vez que pedían por su mamá y también de reclamar una condena justa para los asesinos de su hija.

A ocho años del femicidio de Cristina Olivares, continuamos escribiendo sobre mujeres asesinadas en manos de sus parejas, sobre mujeres golpeadas por sus esposos hasta dejarlas inconscientes, siguen los partes policiales con mujeres con orejas arrancadas y acorraladas, sin respuestas. Con Brenda Requena otra vez hubo un replanteo, superficial para algunos pero profundo para otros. Falta un eterno camino para recorrer, para aprender y despedazar el patriarcado. #NiUnaMenos