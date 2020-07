La emotiva publicación del sanjuanino hijo de desaparecidos en la dictadura

El sanjuanino hijo de desaparecidos Carlos Goya Aranda recordó una fecha especial: la última vez que sus padres lo abrazaron antes de desaparecer y en las redes sociales les dedicó una emotiva publicación.

"Por un comunicado que encontraron en Bahía Blanca sé que el 6 de julio de 1980 fue la última vez que mis viejos me abrazaron, aún no cumplía un año, no tengo recuerdo de ellos, simplemente hay una fecha que recuerdo a mis viejos, abrazo ese momento, antes de que desaparecieran", manifestó.

El nieto recuperado -número 92- conoció su identidad en 2008 y es protagonista de una de las tantas historias que el proceso militar dejó. Sus apropiadores fueron condenados en 2011, Luis Alberto Tejada, ex suboficial de Inteligencia, y su esposa Raquel Josefina Quinteros, quienes recibieron una pena de 12 y 5 años de prisión, respectivamente.