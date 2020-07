Acuerdo San Juan: le pidieron a los bancos que se pongan "al servicio de la producción"

Apenas pasada la hora 16 del lunes, se llevó a cabo la primera reunión del sector Financiero en el avance hacia el Acuerdo San Juan, una serie de acciones de corto y mediano plazo para la recuperación económica y social del San Juan pospandemia, convocado por el gobernador Sergio Uñac.

Fabiola Aubone, ministra de Gobierno y coordinadora general de ASJ, les dio la bienvenida y recordó que la meta de las reuniones es lograr un documento final con las principales acciones aportadas por cada sector.

La coordinadora de la mesa, ministra de Hacienda y Finanzas, Marisa López, agradeció la presencia de todos y realizó un resumen de la situación sanitaria y económica de la provincia en la actualidad. Y apeló a las propuestas del sector para minimizar los efectos drásticos del parate económico de la cuarentena.

“Pretendemos que esta construcción colectiva se haga manteniendo el actual estatus sanitario, de lo contrario es imposible cualquier propuesta desde lo económico. San Juan encaró una serie de políticas sociales y de contención, acciones que permitieron mantener nivel de actividad pero no cabe duda de la necesidad de acciones para volver a condiciones anteriores a la pandemia”, dijo López.

Luego señaló que “se pide que el sector financiero se ponga al servicio de la producción del país. Se piden grandes esfuerzos desinteresados, donde el interés colectivo prime sobre el individual”.

Damián Ventura, representante de Bolsa de Comercio de San Juan, agradeció la convocatoria del gobierno. “Estoy representando una parte del sector financiero, mercado de capitales, tenemos todo para hacer porque está poco desarrollado en San Juan. Hay muchas herramientas que hemos creado desde la Provincia, estamos a disposición para colaborar”, dijo.

El representante del banco Credicoop, Marcelo Peñaloza, dijo que el sector financiero fue uno de los menos afectados. “Hay muchas herramientas pero no accesibles para todas las empresas. El servicio financiero siempre consideramos que debe ser un servicio público y debe facilitarse su acceso. Es fundamental volver a otorgar ayudas financieras a las pymes”, señaló Peñaloza.

Eduardo Hijano, de banco Macro, señaló que es difícil aportar desde cuestiones que se cruzan con decisiones políticas. Para dar camino a cualquier fondo hay que ver hasta dónde llega el apoyo a subsidio de tasas, la principal propuesta es aprovechar el conocimiento que tiene San Juan que es la línea a tasa subsidiada.

Talleres de Cuenta Sana de Banco Macro se dan a distancia y se educa a la gente sobre la mejor forma de relacionarse con la tecnología bancaria, medidas de lo educativo-financiero.

A través del Zoom, el representante de Banco BICE, Paulo Quesada, repasó algunos convenios y aseguró el apoyo y el aporte en este proceso.

La ministra agregó que en otras experiencias lo primero que hicieron los bancos, como el Banco de Desarrollo de El Salvador, fue un diagnóstico y entonces vieron como los créditos beneficiaban siempre al mismo sector. Se volcaron a adaptar el sistema financiero a sectores y empresas, también mapearon los lugares donde el banco podían fondearse. Trabajaron en el desarrollo de emprendedores.

Cecilia Gregori, de Banco Nación, refirió que sacaron líneas tendientes a apoyar la producción. Crearon un Consejo Consultivo Pyme dentro del banco Nación donde escucharon lo difícil que la pasaron las pymes en los últimos meses y cómo necesitaban los empresarios el apoyo financiero de los bancos. “Eso se puede replicar en etapas posteriores y sería muy productivo para la provincia”, señaló.

Mónica Cansino, del Banco Santander Río, agradeció la convocatoria, a la que consideró como “algo muy importante que hace la Provincia”. “El banco trabaja en líneas de crédito en todo el país, acá tenemos cuatro sucursales, se entregan líneas pago de sueldo, capital de trabajo, cheques, y sector salud entre otras. Se invirtió en tecnología y se hicieron convenios con Swiss Medical de cara a la pandemia para el acceso a la información”, contó.

De Banco San Juan, Marcelo Zunino aseguró que afrontan dos problemas graves: demanda y logística. Una de las propuestas fue la de apuntar a ver como incentivar la demanda. “Más que la falta de crédito, porque tenemos todos los bancos créditos, hay una gran falta de demanda”, dijo.

Silvina Bellantig, gerente general de Banco San Juan, destacó que en otras provincias no se ve la convocatoria del sector financiero como la que se vio en San Juan en esta mesa, camino al ASJ.

Contó que del 2015 al 2019 el crédito se triplicó en la provincia y saltó de $4.300 a $12.900 millones en préstamos. Algo logrado entre todos, analizando, flexibilizando los requisitos, siempre dentro de las normativas. Como agente financiero de la provincia, “Banco San Juan viene acompañando con elevado compromiso el desarrollo de la provincia, sumamos línea crediticia que nos permitió el mayor desarrollo económico”.

En líneas globales, dijo, se potenció la actividad económica y con la participación de Sociedades de Garantías Recíprocas se financiaron 78 proyectos que hicieron su derrame en la provincia.

“No solo es crédito el foco, hay que trabajar en la inclusión financiera, la capacitación, la fundación del banco destina muchos recursos para capacitar. Tenemos 140 cajeros automáticos, sucursales, que deben estar accesibles a todos. El sistema financiero ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Trabajamos en sector beneficiaros IFE no bancarizados, son 33 mil, creamos un mecanismo de bancarización masiva para que la gente no vaya al local. Buscamos no generar aglomeraciones en el ámbito de la pandemia, la semana que viene comenzamos a pagar”, contó la gerente.

Fabián Ejarque, de Agencia San Juan Desarrollo de Inversiones, solicitó salidas creativas para la generación de herramientas. “Me parece que debemos unir con nuevas ideas al sector público y privado, tenemos herramientas que son únicas en la Argentina. Los fondos de la provincia son acotados porque ahora se deben atender las urgencias”, aseguró Ejarque.

De Fiduciaria San Juan, su presidenta Dora Zaldo contó que vienen apoyando a los productores y comerciantes, con tasas subsidiadas del 9 % al 22 %, pero en estos momentos los fondos son acotados y necesitan el apoyo del sector financiero, en plazos, en flexibilidad de requisitos, en capacitaciones, nuevos instrumentos, y el apoyo a nuevos proyectos.

Daniel Castro, de Garantía San Juan, pidió que los bancos acompañen con un producto semiautomático, la idea es tomar un grupo grande comercios y sacar créditos avalados por Garantía San Juan, algo que ya se hizo con el Superville.

Vía Zoom, el representante del banco HSBC, Marcelo González, señaló que el tema es la viabilidad de los créditos, “pero se puede acompañar con el programa de subsidio de tasa”.

Marisa López cerró la jornada informando sobre los próximos pasos, el aporte de ideas y la creación de un documento del sector de cara a las próximas reuniones intersectoriales.

Fuente: Sí San Juan