Grave denuncia de un famoso cirujano plástico: dice que en San Juan inyectan de todo

“Un problema es que hay un intrusismo en la práctica de la cirugía plástica. Se inyectan siliconas liquidas incluso en peluquerías, en Buenos Aires se ve mucho y acá también se ve, es una tragedia para los pacientes. Hay que establecer los mecanismos para que eso no suceda”, dijo el reconocido cirujano plástico local, Fabián Peláez.

El médico dejó la mecha encendida en su participación en la mesa de Salud del Acuerdo San Juan y desnudó una delicada situación que, según él, requiere de más controles oficiales. “Se inyectan cualquier cosa, usan parafina líquida, la misma con las que se hacen las velas y hasta aceites comestibles” dijo, en diálogo con Tiempo de San Juan, sobre la situación global del problema. Sobre lo que ha visto en su consultorio –Clínica del Prado-, afirmó que “uno no sabe qué tiene colocado el paciente pero puede ser silicona líquida o metalcrilato industrial no están permitidos. La silicona se usa en prótesis pero no inyectada porque se va para cualquier lado en el organismo y afecta los tejidos”.

La Alogenosis Iatrogénica es una nueva enfermedad que solo en Iberolatinoamérica tiene más de un millón de víctimas. Se llama "Alogenosis", porque es producida por sustancias alógenas, es decir, ajenas al organismo e "Iatrogénica", porque la producen los médicos o las personas que inyectan estas sustancias, según publicaciones médicas recientes.

Peláez opinó que “es una enfermedad que se produce por inyectarse sustancias sintéticas prohibidas en el cuerpo. Es lamentable que se haya popularizado tanto en el mundo y no estamos nosotros exceptos. Es un problema de salud pública, los pacientes tienen consecuencias graves, lesiones crónicas, tumoraciones, úlceras y daños en el sistema inmunológico y riñones, entre otros”.

Según el médico, “acá en San Juan he recibido muchos casos que llegaron para tratar de hacer lo posible por mejorar el problema después de que se han hecho estas intervenciones”. Es decir que lo consultan para que arregle todo lo mal que quedó hecho el trabajo clandestino, en la parte médica y estética, tras inyectarse rellenos con sustancias indebidas.

“Cuando es poca cantidad podemos tener éxito y si es en la cara, pero cuando es en zonas delicadas del cuerpo o rostro no hay nada por hacer”, se lamentó. Aseguró que desde siempre le han llegado consultas para estas intervenciones y que se han incrementado en los últimos años. El último caso, contó, fue el año pasado y anualmente aparecen dos o tres desde que ejerce hace casi 20 años.

“La gente trata de ocultar, no dice dónde se lo hizo pero sí dice que se lo hizo en la provincia, en ámbitos no médicos, en una casa particular o estética sin habilitación para esas prácticas”, aseguró el profesional.

Conociendo los riesgos, estas personas “buscan precio y algo fácil que sea más duradero, no es como el ácido hialurónico que es con el que se trabaja bien y debe colocarse al año. Les dicen que lo que les inyectan es permanente y realmente es así, no se los podemos sacar más”, indicó.

Por la experiencia de este especialista, al principio este tipo de situaciones se relacionaban con la comunidad LGTB pero en los últimos años se fue generalizando y ahora cualquier persona accede a estas prácticas clandestinas. En cuanto a los precios, Peláez dijo que un relleno clandestino puede costar la cuarta parte de lo que se paga en una clínica habilitada.

“No me ha tocado ningún caso que haya necesitado asistencia médica pero he tratado problemas en mamas, pómulos, labios, manos, por inyecciones de sustancias prohibidas en las zonas más comunes. Solo se pueden tratar las secuelas, que generalmente úlceras o nódulos”, analizó. Y agregó que “si bien parece inocuo a lo largo de 10 años el 80% de los pacientes tiene un problema grave de salud”.

Para el profesional, “Salud Pública tiene un desafío serio que es controlar esto que es clandestino. Se pasa la información de boca en boca y debemos ayudar a que esto no suceda. La gente que cae en eso es incauta o no averiguó lo suficiente y son cada vez más las víctimas”.

Y sentenció: “A las clínicas nos controlan mucho. Se debe buscar instruir a la gente para que vaya a lugares habilitados por Salud Pública. Son muy rigurosos con las clínicas habilitadas pero creo que se escapan lugares sin tanta visibilidad”.