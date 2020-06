La historia del cordobés que vivió en la calle y ahora es dueño de varias empresas en San Juan

Nikolas Dinatale es un cordobés que vino a la provincia porque se enamoró de una mujer sanjuanina con la cual tuvo un hijo. Pero como la relación no prosperó se separó al tiempo y no le quedó más remedio que vivir en la calle. “No tenía plata y en ese tiempo me echaron de mi trabajo del banco, por eso no me quedó otra que vivir en el auto. Me iba a dormir al parque y me bañaba en una construcción”, contó el hombre que ahora tiene dos centros de fotocopiados, un kiosco exitoso, varias maquinas expendedoras de bebidas y en la brevedad abrirá un local de café en una transitada zona del centro.

“Si bien soy cordobés puedo decir que me siento sanjuanino. Llevó muchos años acá y tuve incluso un hijo que es de esta provincia. Pero todo empezó cuando me casé y me quedé sin trabajo, en ese tiempo las cosas con mi ex mujer tampoco andaban bien así que me tuve que ir a la calle. Así terminé viviendo dos meses en el parque y por supuesto que me fui solo, porque mi hijo no tenía porque pagar por lo que a mí me pasaba”, contó Nikolas.

Dinatale además afirmó que podría haberse ido nuevamente a vivir a Córdoba, “porque vengo de una familia pudiente, pero no me quería ir y dejarlo a mi hijo así que me quedé y me la banque sin decirle nada a nadie”, afirmó.

Dinatale junto a su hijo.

A los baños improvisados y las noches de frío se sumaron los horarios laborales extendidos. “Trabajaba de lo que sea, de lo que te ocurra. Menos vender droga y robar hice de todo. Fui trapito, hacia changas y atendía en una lomoteca. Dormía cuatro horas por día y le metía día y noche para salir adelante, así fue que con suerte me pude ir a vivir a una pensión y dejar la calle. Pero el problema de la plata seguía existiendo, así que de ahí a seguirla luchando”, afirmó Dinatale.

“Yo sé que hay gente que tiene problemas más grandes, lo mío fue económico y psicológico en ese momento. Yo trabaja en un banco hace aproximadamente 10 años y de la nada me quedé sin laburo, hasta pasé por la última nevada del 2009 durmiendo en el auto en parque”, siguió detallando el hombre que pasó por varios inconvenientes y ahora tiene varios negocios a su cargo.

Los distintos trabajos y las penurias que atravesó le dieron en cierta medida un ABC para aquellos que están pasando por un mal momento y necesitan escuchar algún consejo. Al respecto “el cordobés”, como lo conocen en la calle, dijo que “hay cosas que no siempre salen, donde lo intentas y siguen saliendo mal, pero esto es simple: todo depende de uno y de las ganas que le mete. Yo me levantaba y me acostaba pensado en cómo podía hacer para darle un futuro mejor a mi hijo. Así que podría decir que de esa malaria salí laburando y bancándomela solo, porque en ese entonces ni a mi vieja le decía la verdad, sino que le contaba que me estaba quedando en un hotel”, contó entre risas.

Y agregó que “lo único que no tienen que hacer uno, es encarar para lo peor. Porque en la calle hay de todo, pero siempre tenes una chance si no caes en la fácil que es robar o vender droga”, concluyó.