Con temperaturas bajo cero, un departamento de San Juan es el más frío del país

En horas de la mañana se registró una temperatura de -1º C bajo cero para el Departamento de Calingasta, con sensación térmica de -7.7º C y con una máxima de 14º C según informo Radio Manantial de dicho departamento. De esta manera, los calingastinos serán los sanjuaninos que más dura tendrán la jornada en materia climática. Incluso la más fría del país, porque el SMN (Servicio Meteorológico Nacional) señaló que en la presente jornada la temperatura en localidades como Ushuaia de Tierra del Fuego la mínima será de 1.4°C con una sensación térmica de -4.8°C.

Y si no vamos más abajo del mapa, en lugares como las Islas Malvinas que están más próximas al polo sur, la temperatura mínima es de 1.1°C y la ST es de -4.8°C.

En tanto que en San Juan, se espera que durante la presente jornada el cielo este parcialmente nublado, con ambiente muy frío, máximas de 14° y mínimas de 1°, con vientos leves del sur. Para el viernes el cielo estará despejado, pero el ambiente seguirá frío y las máximas rondarán los 12°, también con vientos leves del sur.

El sábado el cielo volvería a estar algo nublado, continuarán los vientos leves del sur y la máxima sería de 11º. El domingo no mejorará, los cielos también estarán algo nublados con vientos leves de direcciones variables y ambiente frío, con máximas de 12°.