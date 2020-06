¿Quién es la policía sanjuanina detrás del milagroso rescate de un bebé que moría asfixiado?

El trabajo como policía tiene varios contratiempos, algunos más difíciles que otros. Como lo que ocurrió en Albardón el pasado viernes a las 23 cuando los efectivos de la comisaria 18va fueron solicitados para accionar en una supuesta fiesta clandestina. “Cuando llegamos al lugar nos dimos cuenta que era falso, pero inmediatamente recibimos un requerimiento en calle Arenales y Marabio de un bebé que se estaba ahogando con leche materna”, contó la oficial ayudante Micaela Morales de 23 años. La misma era la encargada del móvil integrado por el agente Hoel Quiroga y la cabo Claudia González que fueron determinantes para poder salvarle la vida al recién nacido.

“Doblamos por calle Arenales y vimos a una persona con un bebé en los brazos, que era el padre de la criatura. Yo me baje del auto y él me dio al bebé y me pidió que los ayudara porque no respiraba. Por eso lo subimos al móvil y salimos rápido al hospital”, dijo Morales que posteriormente realizó los primeros auxilios al bebé llamado Agustín Aguilera de 5 días de vida.

“Tenía los ojitos cerrados y no reaccionaba, por eso continué haciendo las maniobras y el bebé en un momento largó el llanto. Después cuando llegamos al hospital José Giordano los enfermeros salieron a socorrernos”, sostuvo la joven oficial. Y agregó que “después vino la madre del niño, una señora llamada Evangelina Cepeda, que estaba llorando y pensaba que su bebé estaba muerto. En ese momento la doctora de apellido Sánchez le dijo a la señora que se quedara tranquila, y que nos fuera a abrazar a nosotros porque le habíamos salvado la vida al bebé”, dijo la mujer policía que hasta ese momento no caía en la cuenta del milagro que acababa de lograr junto a sus compañeros de trabajo.

Después de todo lo ocurrido, el bebé fue trasladado al hospital Rawson y fue entonces donde a Morales le tocó dar las novedades a su jefe. “Fue inexplicable lo que pasó y me terminó de llenar el alma, porque no solo actué como funcionaria policial, sino como un ser humano que entiende la necesidad y la dificultad de atravesar por ese difícil momento”, sentenció. Y agregó que “estoy muy emocionada por lo que pasó, además al bebé le van a dar el alta en este mediodía así que fue una hermosa noticia”.