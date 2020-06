En Chile sugieren trasladar pacientes con coronavirus a Argentina: qué opinan en San Juan

Chile, con casi 180.000 personas contagiadas en todo el país (el 1% de su población) y 3.362 fallecidos por coronavirus, busca alternativas para darle un respiro a su exigido sistema sanitario. Y comienza a mirar a la Argentina, particularmente a Mendoza, como alternativa para trasladar a pacientes con COVID 19.

El diputado de Renovación Nacional y miembro de la Comisión de Salud de la Cámara, Andrés Celis, encendió las luces de alerta de este lado de la cordillera al pedir que se analice la posibilidad de traslado internacional, argumentando que “faltan ventiladores, están llegando al goteo, faltan camas críticas y especialistas”. En el escenario de un colapso del sistema de salud trasandino, el legislador chileno sostuvo que debe explorarse poder trasladar pacientes a Mendoza y Buenos Aires, según publicó el diario Soy Valparaíso.

San Juan es una de las provincias más cercanas a Chile, no sólo por la situación geográfica sino también por los numerosos tratos políticos y culturales, potenciados en los últimos 20 años por las iniciativas en torno al ansiado túnel de Agua Negra. ¿Qué opinan en Salud Pública de San Juan de esta situación? Consultada por Tiempo de San Juan la jefa de Epidemiología local, Mónica Jofré, indicó que "desconozco el tema, con lo cual no puedo dar mi opinión". Pero advirtió que "supongo que en el caso de ser así llevaría un análisis exhaustivo". Y se mostró cauta diciendo que "una cosa es un paciente sospechoso y otra es un paciente confirmado, pero no he escuchado al respecto".

No es la primera vez que se escucha sobre el supuesto interés chileno de enviar infectados con coronavirus a Argentina. "¿Vos sabés que Chile está pidiendo camas a Mendoza? Es muy fuerte, y no te lo digo yo, me lo dicen mis compañeros", le dijo el médico Jorge Tartaglione a Gerardo Rozín, conductor de "La peña de Morfi", el pasado domingo 8 de junio.

Tanto en esa oportunidad como ahora, la respuesta del Ministerio de Salud de Mendoza fue la misma. "No hay ningún pedido oficial (por parte de Chile) ni existe una idea de recibir pacientes de otros lados", indicaron fuentes de la cartera sanitaria provincial, según publicó el diario mendocino El Sol.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció el lunes último una prórroga de 90 días del estado de excepción constitucional por catástrofe que decretó el pasado 18 de marzo para hacer frente a la pandemia de COVID 19.