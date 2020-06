El empleado del mes: limpiaba el despacho de un diputado sanjuanino, encontró dinero y lo devolvió

Un joven que se desempeña en el servicio de limpieza de la Legislatura de San Juan será homenajeado por los diputados provinciales luego de tener un gesto de gran honestidad.

Se trata de Matías Moreno, quien encontró $1000 mientras limpiaba el despacho de un diputado y, sin dudarlo ni un minuto, los devolvió.

"El viernes pasado entré a limpiar una oficina y me encontré con dinero del diputado Gustavo Rodríguez. Estaba tirado, como si se le hubiese caído. No lo toqué, directamente fui a la guardia y avisé. Ella lo alzó y labró un acta", contó Matías en diálogo con AM1020.

“Tengo una hija de tres años y dos gemelas de un año y medio. El dinero lo necesito, pero mi contrato decía que cualquier cosa de valor se tiene que entregar a la guardia policial o avisar a la supervisora, así que hice lo que tenía que hacer”, agregó.

Por su gesto, el joven recibirá un reconocimiento. “Todavía no lo vi al diputado, pero me han hecho llegar el mensaje de que me van a hacer un reconocimiento”, finalizó orgulloso.