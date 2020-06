Vino a San Juan por una relación, se separó y le pasó algo tremendo

Emilce González es una mendocina de 20 años que llegó a nuestra provincia por un amor sanjuanino, pero las cosas no salieron como pensaron y ahora no puede regresar a su lugar de origen. Para sobrevivir pidió trabajo en las redes, pero denunció que sólo recibió el acoso de hombres que le ofrecieron dinero para mantener relaciones sexuales.

"Yo llegué a San Juan porque venía a ver a mi pareja. Antes convivíamos en Mendoza, pero él se vino a vivir a Albardón con sus padres”, le contó a Telesol Diario. Y agregó que "vine por un fin de semana y justo un día antes de viajar me dijeron en la Terminal que no estaban saliendo los colectivos por la cuarentena obligatoria”, aseguró.

Ahora está separada y preocupada por el acoso de parte de gente que se aprovechó de la vulnerabilidad de la mujer. “Traté de averiguar cómo podía viajar, hice todo lo posible, sacando permisos. Pero no me dejaron, no salen colectivos hacia Mendoza. Tengo a mi papá con discapacidad, a quien tengo que asistir y no tengo respuesta de ninguna parte. Estoy casi sin dinero y no consigo ayuda. Los remises tampoco pueden pasar para mi provincia”, contó Emilce, que en Mendoza tiene a toda su familia.

Además de pedir ayuda en San Juan, González aseguró que envió mails a sitios web del gobierno de su provincia y llamó al 148, pero no tuvo respuestas. “Me puse a buscar trabajo en una página de Internet, en donde fui hostigada. Mínimo 10 hombres me hablaron para ofrecerme que tuviera sexo con ellos y nadie se tomó en serio mi tema. Eso me molestó mucho”, relató. La chica llamó a la Policía y le contó sobre lo que le había pasado, pero aseguró que no hizo la denuncia porque no se sintió protegida.