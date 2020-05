Vivir con el ex en cuarentena: dos sanjuaninos se confiesan

Se conocieron en un velorio y se casaron un viernes 13. La suerte estaba echada para María Rosa Scarpitta y Juan Carlos Caballero. Después de un buen tiempo de novios decidieron casarse, las cosas no funcionaron del todo bien y tras 27 años juntos decidieron transitar caminos diferentes. En el camino tuvieron dos hijos, Natalia y Gabriel. A pesar de separarse, nunca perdieron el contacto, son amigos y por eso decidieron pasar la cuarentena juntos para acompañarse.

Juan Carlos nació en Buenos Aires. Su padre era el jefe del Correo Argentino y fue trasladado a San Juan. Toda su infancia la pasó en distintas sedes del correo. En la adolescencia nuevamente se fue a Buenos Aires, donde cursó la secundaria. Allí hizo de todo: estudió, militó políticamente, vendió en los trenes. Era un busca, siempre le gustó la aventura y la amistad. Al finalizar sus estudios, volvió a San Juan para estudiar ingeniería y fue en su regreso cuando conoció a María Rosa. Juan estudiaba en la facultad y aparte trabajaba en la fábrica de aviones que funcionaba en Pocito.

María Rosa siempre vivió en Rawson. Cursó la secundaria en el Liceo y estudió Historia en la facultad de Filosofía. Su padre era un activo militante comunista en San Juan. La vida cruzó a estos dos en un velorio. Allí se encontraron y desde ese día arrancaron un romance que terminó en casamiento, hijos y momentos felices; otros no tanto. Vivieron en Santa Lucía, allí transcurrió su historia.

En el 2005 la pareja decidió separarse. Los dos fueron por caminos distintos pero el amor y el compañerismo siempre permanecieron. Nunca perdieron el contacto, siempre hubo preocupación el otro. "No entiendo la gente que se separa después de vivir momentos tan lindos, después de tener hijos y que deja de verse, le desea lo peor al otro. Me resulta horrible, incomprensible. Hay un cariño que permanece, uno es familia por siempre", dijo María Rosa.

Al inicio de la cuarentena Juan no estaba atravesando un buen momento de salud. Mary, como le dicen todos, le ofreció un lugar en su casa. "Nos conocemos mejor que nadie, sabemos qué le gusta y qué no le gusta al otro. Ella es una maestra en la cocina, le gusta conversar horas y horas durante el mate. Por ahí a mí me gusta más escuchar la radio, pero entre los dos nos damos nuestros tiempos. Somos grandes compañeros, grandes amigos", reconoció Juan mientras toma mate con su ex esposa.

Ellos nunca se desvincularon. Durante el crecimiento de sus hijos, mantuvieron el diálogo, no hubo cumpleaños ni actos escolares que no tuvieran la presencia de los dos. La crianza fue compartida, si ella tenía que salir, él las cuidaba. Ahora los hijos son grandes, Gabriel tiene 26 y Natalia 33. Los dos se acostumbraron a ese tipo de relación entre sus padres e incluso la celebran.

Tres veces por semana Juan se dializa. Ella lo espera para almorzar juntos. Comparten un rato hasta que duermen una siesta. A la tarde además del mate hacen ejercicio con unas pesas que se alquilaron durante el aislamiento. Miran películas, escuchan la radio. A los dos les gusta Nacional, pero "ahora, con Macri no", repiten al unísono. Las discusiones sobre política ocupan gran parte de su tiempo, igual que el rock. A los dos les gusta escuchar los clásicos de los '70 en las mañanas de domingo.

"Como pareja no nos amamos más pero como amigos y compañeros sí", recalca María Rosa. Juan asiente, le gusta hablar pero no es amigo de la prensa. Ambos se despiden de esta periodista. Él agrega: "Le hace falta más amor al mundo".