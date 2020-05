Tras conocerse el quinto caso, conocé todos los números de coronavirus en San Juan

Hasta las 18.30 de este miércoles 27 de mayo hay dos casos positivos (los tres primeros ya obtuvieron el alta) y además se reportaron 17 casos en estudio o sospechosos en proceso de laboratorio, 4 más que el martes. Cabe destacar que en la mañana de este miércoles se conoció la existencia del quinto caso positivo de COVID-19, el cuál se trató de un médico que había estado en contacto con la paciente cuatro.

Además, se realizaron 81 testeos en las últimas 24 horas cuyos resultados dieron negativo. En total hay 611 personas cumpliendo la cuarentena y 3.268 personas ya cumplieron con el aislamiento.

Por otro lado, el paciente número 3, de profesión transportista, dio negativo en los hisopados realizados por personal de salud, por lo que se lo tipifica como "caso recuperado", aunque continuará internado debido a diversas patologías que presentaba previo al contagio de COVID-19.

Según informó la jefa de Epidemiología, Mónica Jofré, el quinto caso se trató de un hombre que tiene 63 años, forma parte del equipo de salud de Rawson y está en la lista de contactos estrechos de la cuarta paciente. Ambos estuvieron juntos por última vez, de acuerdo a la investigación oficial, el 15 de mayo.

Este quinto caso se da a conocer a 9 días de conocido el cuarto, correspondiente a la reumatóloga que está internada junto a su hermano, también paciente de coronavirus, en el Hospital Rawson. El camionero vino en vuelo sanitario y generó toda una polémica.

Según Jofre, están haciendo la investigación epidemiológica sobre la actividad del médico contagiado en los últimos días. Se informó que este profesional sanitario que dio positivo tuvo un hisopado negativo y luego empezó a presentar síntomas y ayer se hizo un nuevo test que confirmó que padece de COVID-19. Formaba parte de las personas que ingresaron ayer por la tarde en la lista de sospechosos.

De acuerdo a la información preliminar, este médico estuvo con la paciente cuatro el día viernes 15, y el 18 de mayo, cuando se confirmó que ella tiene coronavirus, él empezó a presentar síntomas como febrícula y malestar general. En ese momento se le hizo un primer hisopado que dio negativo. De todas maneras, se consideró que por el tiempo transcurrido de contacto estrecho con el cuarto caso debía estar en el aislamiento. El médico continuó sintiéndose mal, con fiebre y este martes el paciente se interna y se descubre con otro test que tiene COVID-19.

En el Hospital, según informó su hijo, el médico no atendió en consultorio durante la última semana y las últimas consultas las dio en la semana del 11 de mayo. Atiende habitualmente martes, miércoles y jueves pero se informó que en estos días no atendió pacientes, según datos del hospital: el 18 de mayo fue su última consulta en la parte estatal y en la parte privada no estaba atendiendo, según Jofré. También este médico permaneció aislado en los últimos días. el nuevo paciente formaba parte del equipo de colegas de la médica y no trabajaba en el área de COVID-19 sino en el área de clínica médica general del Hospital. Se ha contactado oficialmente a la familia, que son esposo e hijo, y en el Hospital desde temprano este miércoles empezaron a reunirse equipos de las áreas de Infectología y de Clínica Médica para definir los contactos del doctor en la última semana.

En este marco, Jofré insistió con llevar tranquilidad a la población. Aclaró que este caso, junto con el cuarto, son por contacto estrecho con un paciente positivo, y no significa que haya circulación viral en la provincia.