Tras un nuevo positivo de coronavirus: ¿qué pasará con la salidas saludables?

Este lunes las autoridades del Ministerio de Salud anunciaron el cuarto caso de coronavirus en San Juan. Se trata de la hermana del tercer paciente infectado que llegó de Buenos Aires en vuelo sanitario y se encuentra internado en el Hospital Rawson. Esta noticia se conoció un día antes de que quedaran habilitadas las caminatas al aire libre en un radio de 500 metros a la redonda y mucho se especuló sobre la posible marcha atrás de esta medida.

Sin embargo, según pudo averiguar Tiempo de San Juan a través de la Secretaría de Deportes, las salidas saludables para niños y adultos mayores seguirán tal como lo había anunciado el Gobierno provincial el sábado pasado. Es decir que la cuarta fase de la cuarentena flexibilizada no sufrirá ningún cambio hasta ahora.

Estas caminatas saludables, como se las ha bautizado desde Gobierno, tendrán horarios y días designados y separados para la población en general y los grupos de riesgo: los grupos de riesgos y los mayores de 60 años podrán salir de10 a 12 y el resto de la ciudadanía de 12 a 15.

Otra de las medidas es que todos los que hagan estas caminatas deben hacerlo siguiendo el sentido de las agujas del reloj en plazas o lugares abiertos a no más de 500m del domicilio. También permitirán salir con mascotas, siempre y cuando lleven correa y recomiendan no permanecer en parques y plazas más de 1 hora.

Otros de los puntos que aclararon desde el Comité COVID-19 de San Juan son:

Mantener 2m de distancia a los lados

Mantener más de 10m de distancia hacia adelante y hacia atrás

La pausa de descanso no debe superar los 5 minutos

Llevar botella de agua individual y alcohol en gel

Además, detalleron cuáles son las actividades que no estarán permitidas, y adelantaron que habrá controles en las zonas con mayor cantidad de personas:

No acampar ni permanecer en los bancos

No usar patines o bicicletas

No correr o hacer reuniones sociales

No utilizar los juegos ni aparatos de gimnasia

No utilizar los bebedoros

No está permitido llegar movilidad propia o transporte público

No utilizar los espacios verdes

No se permiten vendedores ambulantes

En cada departamento habrá plazas y circuitos específicos y para saber ecuáles te quedan más cera podés entrar a sisanjuan.gob.ar/caminatasaludable