¿Vuelven los asaditos en familia en San Juan?

Durante la mañana de este viernes una importante funcionaria se refirió a la posibilidad de que vuelvan las reuniones en el ámbito familiar. Recordando que la provincia por el momento no tiene circulación del virus COVID-19, la decisión podría volver oficial en los próximos días.

Fue la ministra de Gobierno de la Provincia, Fabiola Aubone, quien habló en AM 1020 y lanzó el siguiente disparador: "la normalidad a la que estábamos acostumbrados probablemente no vuelva por mucho tiempo. Pero sí una nueva normalidad en la que podamos compartir una mesa de familia, con libertad, con tranquilidad, que es lo que más extrañamos todos“, dijo la funcionaria despertando la curiosidad de todos las personas que no ven a sus seres queridos hace varios días.

Lo cierto es que no hay nada oficial hasta el momento, pero una fuente allegada al ministerio que conduce Aubone sostuvo que durante la jornada del próximo sábado la ministra haría anuncios sobre las reuniones familiares en la provincia. Pero hasta que eso suceda, dicho accionar está prohibido.