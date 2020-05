La curiosa historia de dos sanjuaninos que buscan adoptar dos abuelos

Hay un viejo refrán que dice: "hay de todo en la viña del señor", y en tiempos donde las tecnologías de la comunicación están al alcance de la mano y aislamiento social por la cuarentena nos tiene en gran parte en nuestra casas, las redes se han convertido en la llamada "viña del señor". En esta oportunidad, trascendió una extraña publicación de un matrimonio de sanjuaninos que busca abuelos para sus hijos. "Busco abuelos para mis 3 hijos. Solo quiero que nos acompañen en el crecimiento de los niños. Deben ser personas mayores de 60 años y preferentemente sin nietos. Tienen que tener tiempo disponible para jugar y les deben gustar los perros. Los que estén interesados pueden contactarse al 264-6737348. Luego tendremos una reunión para conocer las ideas e intenciones que tendrán con mis hijos", publicaron Romina Minticochia y su marido Enrique Pogorzelec.

"La idea fue de mi marido, porque nosotros también nos hemos criado sin abuelos y sabemos lo que te hace falta cuando son chico. En mi caso mi mamá falleció cuando yo tenía 8 años y de ahí me crié con mi padre, pero el después decidió formar otra familia y me apartó de su vida", sostuvo Romina que hace varios años no tiene contacto con su progenitor. Y agregó que "el caso de mi marido es similar al mio. Ambos fuimos hijos únicos y no teníamos abuelos. Además el papá de mi marido murió hace algunos años y su mamá estuvo un tiempo con nosotros pero tenía demencia senil, por lo que sus últimos días mis hijos no la pudieron aprovechar", afirmó la mujer.

"Hasta ahora se ha contactado una pareja de ancianos, pero no hemos podido charlar. La idea es simplemente que mis hijos tengan a alguien más que nosotros para compartir. Porque ellos no tienen tíos, ni primos, ni nada. Solo buscamos que compartan experiencias y cosas que no hacen falta el dinero", concluyó.