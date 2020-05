El lustrabotas más conocido de San Juan volvió a trabajar y la gente le pidió turno

En todas las esquinas del centro sanjuanino hay historias que valen la pena contar por más sencillas que sean. La del lustrador de zapatos Mario Figueroa es una de estas. El hombre trabaja hace más de 40 años en la misma esquina de Mitre y General Acha y muchos de los que pasan avalan esa historia que lo saludan incansablemente.

Cuando se implementó la cuarentena, hace más de 50 días atrás, varios trabajadores informales tuvieron que dejar sus puestos habituales en la calle. Así se generó la incertidumbre de llevar dinero al hogar en tiempos donde la economía en general experimentó una recesión y los trabajadores informales fueron los que más sufrieron los efectos de la crisis sanitaria que también enfermó la cuarentena.

"En mi caso tuve que hacer changas de todo tipo, porque uno no tiene ahorros como para quedarse en la casa a esperar que todo se pase. Lo que se imagine he hecho. Y bueno hace unos días me acerque a la esquina donde trabajo desde siempre y le pregunte a los policías si podía ponerme a lustrar, ellos me dijeron que si, pero que mantenga los cuidados y bueno por suerte pude volver", afirmó Mario a este diario.

El comportamiento de la gente acompañó la vuelta de este conocido lustrador del centro y no fueron pocos los que se pararon a saludar, a consultar el precio o en su defecto a pedir un turno para poder andar con los zapatos limpios y brillantes. Porque eso también hay que reconocerle a un trabajador que sabe lo que hace.

"Estamos atendiendo con las medidas de seguridad y le agradezco a la gente que viene y nos da una mano a los trabajadores como yo que estamos en la calle hace muchos años y ya somos parte de la gente", concluyó Figueroa.