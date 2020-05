Creen que en los próximos días podría verse un aumento de contagios de COVID-19

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, se refirió esta mañana a la evolución del brote de coronavirus en el país y destacó que si bien la curva de contagios parece controlada, "la transmisión puede haber aumentado un poco y se verá en unos días".

En diálogo con radio Mitre, el funcionario del gabinete de Alberto Fernández destacó que el sistema de salud en los últimos días fue actualizado para hacer frente a la pandemia con 1500 nuevas camas de terapia intensiva que llevan el total a 21.800. "Hoy el sistema de salud, pese a lo flojito que estaba, está mucho más fuerte y lo digo sin ningún tipo de connotación política".

Asimismo, sobre los enfermos, indicó que se produjeron variaciones respecto de las procedencias. "Hoy tenemos un número bajo de casos pero empieza a ver un cambio del tipo. Antes teníamos infectados de clase media o alta, que eran los viajeros, pero hoy empieza a trasladarse a los lugares de las villas y hacinamiento, y es un poco el pequeño salto que se registró en la Ciudad", indicó González García.

El ministro de todos modos destacó el compromiso de los argentinos frente a la crisis y dijo: "Tenemos un aumento de la capacidad del sistema en todo el país, tenemos comités de emergencias en cada provincia, tenemos una conciencia de la población y una adherencia a las nuevas normas de convivencia, tenemos protocolizado el funcionamiento de cientos de actividades productivas. Tratamos de volver no a la normalidad pero sí a algo parecido".

Sobre una posible vacuna o posibles tratamientos, indicó que "pese a ser un siglo súper tecnológico tenemos un nivel de incertidumbre notable porque lo que se dice un día al otro no tiene mucho fundamento" e informó que en el país se trabaja con cuatro alternativas terapéuticas posibles y que en los últimos días se está probando una quinta, el tratamiento con plasma de pacientes que estuvieron enfermos y ya fueron dados de alta.

"El tema va a ser largo y tenemos que adecuarnos a cada una de las etapas. El éxito hoy no es no tener coronavirus sino controlarlo y que nadie se quede sin atención", destacó. "Hay mucha especulación económica y geopolítica de decir acá yo tengo la verdad", agregó por su parte sobre los medicamentos que se prueban en varios países. "No hay conocimiento sistemático y verdadero. Hay mucho libretista pero poco comprobado".

González García también se refirió a la poca demanda en consultorios médicos y hospitales sobre otras cuestiones sanitarias y llamó la atención al respecto para evitar un problema a futuro. "El sistema de salud hoy está subutilizado, tenemos más de la mitad de las camas de cuidados intensivos vacías y las camas generales están en un 43 por ciento de su ocupación. Tenemos mucho margen. Los consultorios también están subutilizados y esto no es bueno. Estamos reteniendo demanda y quizá en un futuro se tapona el sistema. El miedo es el factor causal central. Estamos tratando de que se vuelva un poquito a la normalidad para recuperar la prevención y el tratamiento oportuno".

Por último, el ministro volvió a insistir en que el retorno del fútbol en el país no es prioridad ni está programado, aseguró que las autoridades sanitarias están en constaste comunicación con sus pares internacional y afirmó que "el sistema de investigación de la Argentina está funcionando muy bien".