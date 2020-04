La escritora sanjuanina con la enfermedad de la "caja de Pandora" que enseña a vivir

Cuando Carina Arena tenía 15 años le diagnosticaron una rara enfermedad que cambió su vida para siempre. Se llama distrofia muscular FHL1. Es una enfermedad neuromuscular caracterizada por atrofia y debilidad muscular que al tiempo se vuelve progresiva como consecuencia de la degeneración de los músculos. Muy pocos la padecen y no tiene tratamiento. La llaman ‘la enfermedad de la caja de Pandora’, porque aparece de manera sorpresiva y afecta a cada uno de manera diferente. “En mi caso cuando tenía 15 empecé a caerme y al tiempo me llevó a estar en silla de rueda, con esta enfermedad una vez que está en marcha resulta imposible no pasar por contracturas, desviaciones de la columna, problemas para respirar o cardiopatías, que te disminuyen el riesgo de vida. En mi caso los médicos me dijeron que iba a vivir hasta los 30. Hoy tengo 45 y lo que me pasó me cambió la vida, porque cuando te pasan cosas así vos entras en una depresión terrible, de ahí podes terminar peor o mejor de lo que dicen los médicos”, contó Carina que tomó un camino marcado por el arte y la enseñanza.

“Después de que me senté en la silla de rueda empecé a escribir, y al tiempo me anime a ir a diferentes talleres de escritura con grandes profesores, pero me seguía faltando algo”, agregó la mujer que con el tiempo se convirtió en escritora profesional.

Un día se levantó y se dio cuenta que los bocetos y los escritos distribuidos en la mesa ya no eran un puñado, sino que tenían que ser ordenados. “Incursione en la poesía, la narrativa y fui guardando bocetos, en ese tiempo me pude descubrir y saber que lo mío eran los cuentos infantiles, por eso con el tiempo decidí llevar más lejos mi sueño y presente un proyecto a que los niños cumplan sus propios sueños con la literatura”, afirmó Carina a este diario. El sueño se hizo realidad y hace 3 años Carina le enseña de manera gratuita a leer y escribir a los niños de Rawson que asisten a la Biblioteca Popular Sur.

En su vida Carina nunca supo que sería escritora, o que terminaría siendo sumamente influyente para niños de entre 6 a 12 años que ahora no solo saben leer y escribir mejor, sino que también son artistas que escriben sus propios cuentos. Ella y su marido, Alejandro Plaza, trabajan además en un taller de electrónica, pero el sueño de "hacer algo más" los atrapa a los dos por igual.

Lo que empezó siendo un grupo reducido cada año se incrementa. De 10 alumnos se pasó a 17 y de lo que fueron un manojo de cuentos escritos por los niños se terminó convirtiendo en la proyección de un libro llamado “Cuentos de la Biblio” que va por su tercera edición. Las dos primeras muestras fueron posibles gracias a los aportes de la escritora y en la última edición el municipio de Rawson se hizo cargo de los costos.

De todas las etapas educativas por las que pasamos durante nuestra vida siempre sobresalen ciertos profesores y maestras por su capacidad de interesarnos por los temas que nos toca aprender. Si aplicamos ese axioma, las clases de Carina serán inolvidables para varios. “Acá llegan y cada uno va y busca su libro. Yo les leo, con los mas grande cada uno elige su libro y hacemos una ronda de lectura. Y todos leemos más o menos una hora. A veces también elegimos un solo libro y ese libro lo leemos entre todos. También cada uno me cuenta qué hizo en la semana, cómo les fue en la escuela y esas cosas. Y terminamos viendo una película y comiendo una merienda”, dijo la escritora que no es profesora matriculada pero que todos los niños le dicen “seño” porque la quieren.

Los cuentos y relatos que del taller salen merecen un párrafo aparte. “Aquí hay muchos niños que son muy creativos y escriben cosas fantásticas de todos los géneros, ellos hacen todo y yo luego les ayudo a vestir el cuento corrigiendo palabras y agregando otras que suenen mejor”, sostuvo Carina al respecto. Y para no dejarlos con ganas les mostramos algunas de las creaciones que salieron de esta cantera de creatividad sanjuanina.

Kan el niño lobo. Hace mucho tiempo en una aldea vivían varias familias las cuales se alimentaban de sus cultivos, caza y pesca. Kan era el niño mas pequeño de la tribu era muy travieso y misterioso, todas las noches sin que nadie supiera se escapaba al campo a atrapar bichitos de luz. Hubo una que fue distinta, había luna llena. Kan decidió recorrer los campos pero sin saber que esta vez algo le cambiaría la vida para siempre. En medio de la oscuridad entre los cultivos estaba uno de los animales más temidos de la época, el lobo. era un animal feroz, rápido y carnívoro que no se veía y solo se escuchaba su aullido en las noches frías y tenebrosas de luna llena. Cuando el lobo vio al niño solo e indefenso se abalanzó sobre él dejandole una mordida en la pierna. Kan intenta defenderse y comienza a gritar, el lobo huye dejándolo herido. El niño rengueando vuelve a la aldea lastimado y le cuenta a sus padres lo sucedido. Desde esa noche Kan es niño de día y lobo de noche. Tisiano Adrían Albano 9 años

La vida de Carina se complicó drásticamente cuando la inmovilidad la llevó a aumentar de peso. “Mi enfermedad me trajo complicaciones a la salud y al estar tanto tiempo sentada engorde muchísimo, pero por suerte bajé 54 kilos después de una cirugía bariátrica que me hicieron en el Rawson, donde me gustaría agradecer a los profesionales que tan bien se portaron y lo importante que hacen con personas como yo con obesidad mórbida”, afirmó.

Carina no se queda quieta. En 2016 empezó con el taller, los años fueron pasando y pudo editar 3 libros. Dos a pulmón con la pensión que recibe y la ayuda de su marido y otro a cargo de la municipalidad de Rawson. Un proyecto que siguió y sumó a otras personas como los dibujantes Nicolas Suarez Y Leonardo Herrera que hicieron los dibujos en distintas oportunidades. Y otras personalidades sanjuaninas como Osvaldo "el pajarito" Bermuyal (Estación Claridad) y el periodista Guillermo Juarez (Radio Coón y Canal 8) que le pusieron voz a los relatos en la Feria del Libro.

Hoy con un mundo revuelto y paralizado por el Covid-19 el taller no funciona. Pero esto no quiere decir que los sueños no se cumplan, a veces solo quedan en remojo.

Aquí otros cuentos de los alumnos:

EL DRAGON QUE QUERIA SER GUARDIAN.

HABIA UNA VEZ UN DRAGON LLAMADO BAUTISTA ERA ENORME, FEROZ DE CUERPO ALADO, ALIENTO DE FUEGO Y AFILADAS GARRAS, VIVIA EN LA ISLA DE TROPEA.

EL REY DEL LUGAR LLAMO A BAUTISTA PARA DARLE UNA GRAN NOTICIA, A PARTIR DE AQUEL DIA SERIA EL GUARDIAN DEL VOLCAN SAGRADO. AL ESCUCHARLO NO LO PODIA CREER ERA UNO DE SUS SUEÑOS MAS PRECIADOS ESTAR ALLI. PERO ANTES TENIA QUE REALIZAR CUATRO PRUEBAS PARA SABER SI ESTABA PREPARADO.

LA PRIMIRA CONSISTIA EN DERROTAR AL OGRO DE HIELO, LO ENFRENTO Y LO VENCIO CON TODAS SUS FUERZAS.

LA SEGUNDA ERA DERROTAR AL YETI, LO HIZO UTILIZANDO SU POTENTE ARMA, LAS FILOSAS GARRAS.

LA TERCERA ERA LOGRAR UNA ALIANZA CON EL FENIX DE FUEGO, LO HIZO DANDOLE UNO DE LOS DISCURSOS MAS MOTIVADORES DE LA ISLA.

LA CUARTA ERA LA MAS DIFICIL DERROTAR AL ANTIGUO PROTECTOR DEL VOLCAN SAGRADO DE CUALQUIER FORMA.

BAUTISTA ESTABA AGOTADO YA CASI NI SUS LLAMAS SALIAN DE SU BOCA POR LAS LUCHAS ANTERIORES. ENTONCES ARMO UN PLAN PROVOCANDOLO LO LLEVO MUY CERCA DE LA LAVA AL PIE DEL VOLCAN, CUANDO EL ANTIGUO PROTECTOR SE LE ABALANZO, BAUTISTA SE CORRIO Y EL ENEMIGO CAYO A LA LAVA DESAPARECIENDO AL INSTANTE.

AL SUPERAR LAS CUATRO PRUEBAS EL REY LO NOMBRO GUARDIAN DEL VOLCAN SAGRADO PARA SIEMPRE.

SE REALIZO UN GRAN BANQUETE PARA CELEBRAR, BAUTISTA ESTABA FELIZ POR SUS VICTORIAS PERO A LA VEZ MELANCOLICO PORQUE ESTABA LEJOS DE SU FAMILIA. PERO LA GRAN SORPRESA FUE QUE EL REY INVITO A SU FAMILA Y ESTABAN ALLI. BAUTISTA SE SINTIO PLENAMENTE FELIZ Y LE DIO UN FUERTE APRETON DE MANOS AL REY AGRADECIENDOLE.

LUCIANA JAZMIN MUÑOZ

10 AÑOS

LA PRINCESA DE LOS CARAMELOS.

HABIA UNA VEZ UNA BELLA NIÑA LLAMADA LOLA, LE GUSTABAN MUCHO LOS ANIMALES. VIVIA EN UNA CABAÑA MUY HUMILDE CON SUS PADRES. TENIA OCHO AÑOS Y LLAMABA LA ATENCION CON SUS RULOS IMPRESIONANTES QUE SE ENOJABAN CUANDO VEIAN CERCA UN PEINE. MISTERIOSAMENTE PODIA HABLAR CON LOS ANIMALES, NADIE LO SABIA.

UNA MAÑANA CAMINABA CON ELLOS POR EL BOSQUE Y DE PRONTO LE DIJERON A LOLA: _ TENEMOS UNA SORPRESA ESPECIAL PARA TI.

_ ¿CUAL ?_ PREGUNTO LOLA.

_ TE LLEVAREMOS A UN LUGAR FANTASTICO QUE TE GUSTARA PERO ALLI NECESITAN DE TU AYUDA. _ DIJERON LOS ANIMALES.

_ NOSOTROS TE LLEVAREMOS ESTARAS BIEN.

_ BUENO IRE CON USTEDES Y SIGUIO A LOS ANIMALES A LA MAGICA CIUDAD DE ¨ VILLA CARAMELO¨.

LOLA AL LLEGAR QUEDO ASOMBRADA AL VER TANTA BELLEZA. HABIAN ARBUSTOS DE GOMITAS, ARBOLES DE ALGODÓN DE AZUCAR, PALETAS DE CHOCOLATE Y MUCHOS MAS.

LOLA PROBO UNO Y CUANDO SINTIO SU SABOR, SE LO QUITO DE LA BOCA RAPIDAMENTE Y HUYO CORRIENDO A SU CASA EN COMPAÑÍA DE SUS AMIGOS.

PASARON LOS AÑOS, LOLA YA ERA UNA JOVEN RESPONSABLE Y SIEMPRE RECORDABA CON LAGRIMONES GORDOS A ¨VILLA CARAMELO¨ PENSABA EN ESOS DULCES QUE NO ERAN DULCES.

UN DIA COMENZO A CAMINAR HASTA QUE LLEGO AL LUGAR, SE ASOMO ENTRE LOS ARBUSTOS DE GOMITAS Y VIO A UNA BRUJA, SE LA VEIA MUY TRISTE. SE ACERCO Y LE PREGUNTO: _ ¡HOLA! ¿QUIEN ERES Y PORQUE ESTAS AQUÍ?

_ SOY LA BRUJA CARAMELOS Y VIVO AQUÍ.

_ TUS DULCES NO SON RICOS ¿PORQUE?

_ PORQUE LOS HECHICE. CUANDO ERA NIÑA JAMAS PUDE SABOREAR UN DULCE MI MADRE NO ME LO PERMITIA, DECIA QUE SE ME ARRUINARIAN LOS DIENTES.

POBRE BRUJA _ PENSO LOLA Y VOLVIO A SU CASA.

PASO EL TIEMPO Y LOLA EMPAPELO SU HABITACION CON DIBUJOS DE LA BRUJA, ALEGRE COMIENDO UN DULCE.

UNA MAÑANA TOMO UNO DE SUS DIBUJOS Y UNA CAJA DE REGALO CON GRAN MOÑO Y FUE A VISITAR LA BRUJA CARAMELOS. AL LLEGAR SE LO ENTREGO Y AL ABRIRLA SE ENCONTRO MUCHOS DULCES DE TODAS CLASES.

_ ¡GRACIAS!_ DIJO LA BRUJA. MAGICAMENTE EN UN INSTANTE PERDIO LA FEALDAD Y LA TRISTEZA Y ABRAZO A LOLA. SE CONVIRTIO EN UNA HERMOSA MUCHACHA.

_ FUI HECHIZADA POR UNA BRUJA Y TÚ ROMPISTES EL HECHIZO. ¡GRACIAS!_ DIJO LA MUCHACHA.

ASI FUE QUE LA BRUJA CARAMELOS SE CONVIRTIO EN LA MUCHACHA MAS BUENA Y CARIÑOSA DE TODAS.

LOLA SIGUIO VISITANDO ¨VILLA CARAMELOS¨Y ALLI CONOCIO UN APUESTO PRINCIPE CON EL QUE SE CASO Y VIVIERON FELICES PARA SIEMPRE.

BRUNELLA FRANCESCA COLOMBO

9 AÑOS.