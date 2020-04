Otro que cumple años en cuarentena: Valle Fértil festeja sus 232 años

El departamento ubicado en el extremo este de la provincia festeja sus 232 años de existencia y a diferencia de otros años donde se preparaba un festival de música, danzas y liturgia durante toda la Semana Santa, este año el festejo tiene otras características debido a la cuarentena obligatoria.

Pero una cosa no quita la otra. Porque un día como hoy Pedro Pablo de Quiroga fundó Villa San Agustín el 4 de abril de 1788, dando origen al poblado que luego se convertiría en cabecera del actual departamento. En ocasión de cumplirse un nuevo aniversario, el departamento ha difundido un lindo video que ahora compartimos y un poema que vale la pena leer.

"Que saben de riquezas los que no han visto lo que yo tengo"

supo decir en sus versos nuestro gran poeta don Saúl Quiroga; rinconcito cuyano, Valle Fértil tierra amada, entre tus valles verdes y quebradas, donde los cactus tu cielo diáfano tocan y las aves mil veces evocan sus arpegios al creador en agradecimiento al Señor por no escatimar en darte tanta hermosura. Terruño mío, tierra adorada la luna duerme hipnotizada al percibir tanta belleza que en tus oasis encierra bellezas inconfundibles, lugares indescriptibles, otro sitio así no vas a encontrar, vengan turistas a disfrutar de este magnifico lugar!

"Hoy a 232 años de su fundación unamos esfuerzos para que nuestro departamento siga creciendo en todos sus aspectos, como lo soñó don Pedro Pablo de Quiroga, y como lo estamos logrando día a día"