Cómo es el sexo de los sanjuaninos en cuarentena y qué hacer para disfrutarlo

Transcurrió más de un mes del inicio de la cuarentena obligatoria, desde que la vida de los sanjuaninos cambió de forma drástica y que una buena parte, salvo aquellos que prestan servicios esenciales a la comunidad, experimenta una reclusión y una convivencia 24/7 que los pusieron a prueba en todos los aspectos, incluso en el ámbito del desempeño sexual.

Consultada por Tiempo de San Juan, la psicóloga especialista en sexología Alexandra Amorós asegura que la realidad de confinamiento que impuso la pandemia afectó negativamente la actividad sexual, en algunos casos, mientras que en otros impactó de manera positiva. Para llegar a ello, previamente, establece tres grupos diferentes de personas: las parejas que conviven bajo un mismo techo, las relaciones a distancia y los solteros.

La ansiedad, el estrés y la incertidumbre desafían al deseo sexual en esta situación, según explica la profesional que recibe consultas de sus pacientes en tiempos de coronavirus. "Hoy las personas están bajo emociones intensas y están expuestas a un contexto diferente. Si bien hay estudios que pueden servir para entender sus reacciones, no son lo mismo y por ello no hay un manual que explique qué hay que hacer", advierte.

Convivir 24 horas con tu pareja

Aquellos que vivencian el encierro con sus amantes -en el plano sexual- pueden exacerbar sus disfunsiones por falta de espacio, de oxígeno o por no saber comunicar lo que se siente y lo que se pretende, según indica. "La gente puede estar agobiada por la realidad y ello puede causar una mayor sensibilidad como enojarse con facilidad, por ejemplo", señala y sigue: "Esto puede provocar distancia y que el encuentro sexual no sea propicio en ningún momento del día. El problema no es tener bajo deseo sexual sino no comunicarlo, no desahogarse con la persona que tenemos al lado".

Por otra parte, para Amorós hubo quienes hallaron el beneficio en este marco cuando se reencontraron. "Tal vez en la vida que llevaban no tenían tiempo para sí mismos y ahora pueden compartir más, conocerse más y por lo tanto experimentar más", manifiesta. Es que para la especialista, esta es la oportunidad para probar nuevas experiencias, agudizar el ingenio para que el desempeño sexual sea todavía más placentero.

Juguetes sexuales o elementos que incrementen el erotismo son herramientas válidas para la experta, quien afirma que los pedidos en los sex shop locales han crecido durante la cuarentena. "Con un buen catálogo, ahora los sanjuaninos se animan más a comprar por internet este tipo de productos, que llegan a casa en discretos paquetes", añade.

El amor (a distancia) en tiempos de coronavirus

Para esta categoría, los tórtolos que mantienen sus relaciones sentimentales con una pantalla de por medio, Amorós explica que si bien la tecnología es una buena aliada para acortar las distancias, se pueden generar espacios confusos en la comunicación. "No hay que dar lugar a las interpretaciones y sí hay que ser claros a la hora del intercambio para evitar malos entendidos. Por ejemplo, aconsejo que los planteos importantes se hagan con una llamada y no con un mensaje", expone y agrega: "No sólo importa lo que se dice sino cómo, con qué tono y en qué contexto".

Tal y como lo sugirió Nación, la psicóloga comenta que el sexo virtual resulta útil para las circunstancias que se atraviesan. "Es recomendable un cien por ciento en estos momentos porque no hay riesgo de salud de ningún tipo, no hay contagio de COVID-19. Sólo es imprescindible la confianza", asevera.

Es que para habilitar un nuevo canal de intercambio sexual, es vital el consentimiento y el respeto entre ambas partes. "El placer por lo visual se presenta en esta ocasión, pero ojo, hay que hallar un acuerdo y a una plena seguridad. Es tanta la exposición, que se está a un click, a un compartido de generar un daño severo en el otro", afirma.

Del mismo modo en que invita al grupo anterior, sostiene que es tiempo de explorar y de expandir los límites. Es por ello que el 'sexting' (mensajes hot) y las 'nudes' (fotografías al desnudo) toman forma. "Esta realidad virtual trabaja sobre la imaginación de las personas que descubren nuevas formas de tener sexo", detalla.

Estar solo con uno mismo y redescubrirse

El último y no por ello menos importante es el conjunto de los solteros que, en cuestiones sexuales, por el momento se encontrarían en desventaja, tanto que hay una broma que circula por las redes sociales que dice que nunca antes los casados tuvieron más sexo que los solteros. Sin embargo, para la avezada fuente que impulsó esta nota esa aseveración no sería tan real pues la autosatisfacción también es considerada como actividad sexual.

"A quienes no les va lo virtual, la masturbación es una buena opción, libre de cualquier peligro de contagio u otro riesgo de exposición en tiempos modernos y tantos ejemplos de sextorsión", concluye.

A nivel nacional, las sugerencias del Ministerio de Salud de la Nación sobre cómo mantener sexo durante la pandemia generaron revuelo y un sinfín de opiniones. Entre ellas, lo virtual y el autoplacer tuvieron lugar. El médico infectólogo José Barletta respaldó su postura con que aún no hay información suficiente sobre el contagio del COVID-19 durante el acto sexual.

Sobre este punto, anticipa: "Me animo a decir que la masturbación es lo más recomendable, dado el contexto porque es una aventura individual. Por eso cuando se abordó el tema desde el Estado, me pareció bien que se pueda comunicar ese contenido con naturalidad, es una muestra de que amplía su mirada. Es un buen mensaje para la sociedad, que el placer no es malo".

Sea cual fuere el grupo al que los sanjuaninos que hasta este punto de la nota llegaron a leer -que con gratitud se aprecia el interés-, probar experiencias nuevas es la gran recomendación para disfrutar el sexo durante la cuarentena y, tal y como lo incentiva Amorós, es importante hacerlo bajo tres conceptos para que la vivencia sea la mejor: con creatividad, comunicación y consentimiento. Ahora, ¡a ponerlo en práctica!

Para consultas a la especialista, sobre este y otros temas relacionados, los interesados se pueden contactar al siguiente mail: alexamorosmartin@gmail.com