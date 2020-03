Un sanjuanino en busca de todo: lanzó una organización de eventos de deportes electrónicos

Ismael Mansur, el gamer sanjuanino, que fue el organizador de varios eventos presenciales de diferentes juegos online, como el Fornite y Free Fire en el 2019, ha pensado a lo grande y este jueves ha presentado la primera empresa de organización de eventos de Esports (deportes electrónicos).

Este jueves, en Tecnópolis, fue el lanzamiento oficial de esta apuesta a futuro, ya que también seleccionará a los mejores aficionados de la provincia para competir no solo en San Juan, si no también en todo el país.

Este viernes se largará el primer evento, y se presentarán los torneos de PES 2020, FIFA 2020, Counter Strike 1.6, Mortal Kombat 11. Además, de ‘free to play de arcades’, como: metal Slug, The King of Fighters 95, 97 y 2002 y de ‘oculus quest’ que son los últimos dispositivos de realidad virtual.

“El objetivo de la empresa es crear estos eventos de manera online con finales presenciales y los jugadores que nosotros tengamos puedan participar en diferentes ligas hasta que la nuestra tenga más repercusión”, explicó Ismael a Tiempo de San Juan.