¡No afloja ni un poco! La ola de calor continuará este viernes en San Juan

El calor no da tregua en San Juan. La provincia ya lleva una seguidilla de varios días en los que la temperatura máxima no baja de los 35º. En este contexto, el viernes no será muy distinto de lo que venían siendo los días anteriores

La máxima se estima que estará en alrededor de los 36º/37º, y el cielo presentará intervalos nubosos durante casi toda la jornada.

Además, predominarán algunas ráfagas leves de viento desde el sector sur.

Sábado, domingo y lunes continuarán de la misma manera, mientras que para el martes y el miércoles se espera la llegada de tormentas aisladas.