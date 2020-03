Celeste González comparte los tips para disfrutar al máximo de esta cuarentena

Celeste González, en exclusiva para Tiempo de San Juan contó cómo superar esta cuarentena en la sexualidad con una creativa 'clasex', pero ojo no solo aconsejó a las parejas que están conviviendo juntos hace días, sino también a los más jóvenes.

La ex conejita sanjuanina ahora está a full con su emprendimiento de ‘Escuelita de Sexo’ y no solo da consejos a través de videos grabados, sino también los canales de televisión: “Estoy saliendo por Skype para noticieros todos los días. Parece que el sexo es la salvación de la cuarentena” dijo Celeste entre risas.

- ¿Son arriesgadas las relaciones sexuales en la cuarentena obligatoria por el COVID-19?

El coronavirus no es una enfermedad de transmisión sexual, porque el sexo en cuestión no es un elemento de riesgo, pero nos lleva a tener proximidad con la otra persona y el coronavirus se contagia por vía respiratoria. Con el sexo oral el riesgo es el mismo, el coronavirus sólo se transmite por secreciones respiratorias. Ahora bien, como la distancia entre el aparato genital y el aparato respiratorio es de menos de un metro, es difícil entender una relación sexual si posibilidad de contagio.

- Aclarado este tema, ¿qué consejos les das a todos?

Puede que estés en soledad, con tus hijos o en pareja. O todos juntos, lo cierto es que tu vida sexual no debe verse apagada por el encierro.

El encierro trae en muchas personas un plus de estrés y ansiedad, que el sexo puede relajar y mucho. Si estas en soledad podrías aprovechar éste tiempo con vos mismo para redescubrirte, y conocerte un poco más. Prueba con estimular tus zonas erógenas conocidas y descubrir nuevos estímulos que te llenen de placer. Un gran problema en la sexualidad de las personas es que no se conocen lo suficiente y esto lleva a que luego no tengan ningún dato que compartir con sus parejas sexuales. Si quieres divertirte aún más pues aprovecha a comprar algunos juguetes sexuales en algún sex-shop que casi todos están trabajando de forma online para enviar a domicilio todos los pedidos de la gente.

La venta de juguetes sexuales, lencería, disfraces eróticos, cosmética erótica y sensorial a aumentando significativamente estos días de cuarentena; porque claramente la gente busca una salida a la rutina extrema que brinda el encierro.

Aún estando solo/a es bueno que te mimes un poco y que disfrutes de tener experiencias sexuales de forma virtual con tu pareja o amante. El sexo virtual es una opción en estos tiempos que se puede disfrutar cuando estás soltero o cuando estás en pareja pero ambos quedaron 'cuarenteneando' en casas separadas.

Consiste en utilizar una plataforma de transmisión de video-llamadas y seducir en línea a quien te observa. Lo fantástico de ésta práctica es poder ver y no tocar. Eso que nos genera agitación, también nos genera deseo. Prepara el ambiente, pon música sexy, luz tenue (pero que se vea bien), prepara algún 'juguetito' y a brillar mi amor…

- Pregunta... pero si no tenes pareja, ¿conviene hacerlo con una persona desconocida?

Mi consejo es que NO practiquen sexo virtual, si es tu primera vez, con alguien desconocido para ti, al menos que no te importe que esa transmisión pueda haber sido filmada y termine en la web para todo el mundo. Entiendan que no todos tienen buenas intenciones y muchas personas gozan compartiendo imágenes íntimas sin tu consentimiento en las redes. Es buena idea que tengas mucha confianza en esa persona, sea tu pareja o un amante ocasional, es bueno que exista mucha confianza y que ambos se cuiden.

Si están cuarenteneando en pareja, tómenlo como una inesperada luna de miel hogareña, como un descanso, no se estresen por el encierro, aprovechen a disfrutar y experimentar juntos. Les aconsejo comprar cosmética sensorial en algún sex-shop online, el mío por ejemplo se llama Shop Escuelita y está en todas las plataformas, enviamos a domicilio y hacemos todas tus fantasías realidad. La cosmética sensorial trae: velas para masajes con aromas deliciosos, aceites comestibles para hacer sexo oral que al soplarlos aumentan la temperatura, aceite y lubricantes dos en uno, geles con diferentes efectos, inclusive existen geles potenciadores del orgasmo femenino y geles que ayudan al hombre a mantener erecciones firmes y retardar el orgasmo. A eso pueden sumarle vendas para los ojos para potenciar más aún las sensaciones o algún accesorio para sumar adrenalina como esposas, fustas o elementos básicos del BDSM.

( NOTA: BDSM, definición: es un término creado para abarcar un grupo de prácticas eróticas libremente consensuadas​ que, en algunos casos, son consideradas como un estilo de vida.2​ Se trata de una sigla que combina las letras iniciales de las palabras Bondage, Disciplina, Dominación, Sumisión, Sadismo y Masoquismo.)

Lo importante es jugar, descubrirse en equipo y volver a conectar si es que estuvieron bastante desconectados por las tareas laborales de todos los días. Éste es el momento de volver a seducirse y calentar el cuerpo.

También existen muchos juegos eróticos como dados, cartas especialmente diseñadas para que terminen siempre ganando. Y si no tienen dinero para estas compras, pues usen la creatividad. Pueden hacer cupones con vales por diferentes cosas: vale por sexo oral, vale por masaje erótico, vale por visita de enfermerita hot, vale por ducha juntos, etc.

La idea es sorprender, generar un clima donde el encierro no nos ahogue, y si nos ahogamos que sea de fantasías. Después de todo, las mujeres nos enamoramos con pequeños detalles y grandes noches de pasión.

Ahora que tienen toda la teoría alumnos, a practicar en casita. Que la cena no se calienta sola…