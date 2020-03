El lindo gesto del hermano de Julieta Viñales, la chica que falleció por presunta mala praxis

View this post on Instagram

Loco(tu forma de ser)-autu00e9nticos decadentes Let it be- the beatles Me gusta-ciro y los persas EL DIA QUE MI HERMANA SE FUE YO ME PROPUSE APRENDER A TIOCAR SU GUITARRA Y TOCAR COMO ELLA TOCABA,TOCAR SUS CANCIONES,CANTARLE Y ACA ESTOY TOCANDO LAS CANCIONES QUE A ELLA LE GUSTABA Y ESTO PARA MI ES UNA META Y CUANDO USTEDES SE PROPONGAN UNA META HAGAN LO POSIBLE PARA CUMPLIRLA NO IMPORTA CUANTO TARDEN,CUANTO LES CUESTE,Y SI DUELE QUE DUELA,Y SI CANSA QUE CANSE PORQUE ASI ES TODO Y HAY QUE PASARLO A ESE OBSTACULO PORQUE ES UNO DE MUCHOS QUE VAS A TENER EN TU VIDA,SOLO CUANDO TENGAN UNA META LA CUMPLE Y NO PARAN HASTA CONSEGUIRLA