¿Dónde estarán los hospitales para eventuales enfermos de coronavirus en San Juan?

La lucha contra el coronavirus tiene varias etapas. En estos momentos la principal estrategia es quedarse en casa para poder contener al virus que se ha cobrado varias vidas en todo el mundo. Esto es de vital importancia para no saturar los sistemas de salud cuando el problema alcance otras dimensiones. Por lo tanto, nadie que no este autorizado a circular debe tomarse el asunto a la ligera, porque como ya ha quedado comprobado, tendrá consecuencias negativas no solo a nivel sanitario para seres queridos y otros ciudadanos, sino que también le puede generar un problema con la policía que está llevando a cabo detenciones a los que no acaten la cuarentena.

En contrapartida a las medidas que se vienen anunciando casi todos los días, tanto a nivel nacional como provincial, las autoridades locales tienen preparado un plan de acción para la etapa de mitigación, la misma va acorde a los lineamientos propuestos por el Ministerio de Salud de la Nación. Dicha etapa se da a partir de la detección y confirmación de personas infectadas por el COVID-19. Y cuando se determina que el número de enfermos puede comprometer la capacidad operativa del sistema sanitario para dar respuesta a la fase de contención, es así cuando se inicia la fase de mitigación. En esta etapa, se deberán priorizar acciones para evitar los casos graves y muertes.

Si la pandemia irrumpe en la Argentina con fuerza, como se estima en la cartera de salud, “las facilidades médicas que ofrecen estos hospitales de campaña serán de mucha ayuda durante la emergencia.

Ya existen varias “películas” sobre esa fase del coronavirus en el mundo. La realidad de China, Italia, España, EEUU y más de 150 países en todo el planeta demuestra la gravedad del asunto y la necesidad imperante de cumplir con lo que anuncia el Gobierno.

Según confirmaron fuentes calificadas de la Secretaria de Seguridad a nivel local, en nuestra provincia ya se está trabajando en el diseño de un plan de creación de unidades hospitalarias y la adaptación de otros espacios que se abocarán de lleno a la contención de los posibles enfermos de coronavirus en nuestra provincia.

Dichas fuentes advierten que la idea es poder descentralizar el Hospital Rawson que es donde recaería la mayor cantidad de casos eventuales. Actuará el Marcial Quiroga, el Hospital de Pocito, Caucete y Albardón con la incorporación de carpas de campaña en los espacios verdes y el inicio de centros sanitarios para intensificar las medias de seguridad. Además se trabajará en la incorporación del galpón de la empresa minera Barrick ubicada en el Parque Industrial de Albardón como un centro de salud solo para enfrentar la pandemia. Y también el Hospital General Dra. Julieta Lanteri, ex Neuropsiquiátrico de Zonda que será clave en la etapa de mitigación del COVID-19.

Las unidades específicas son Médica, de Internación y Logística, las cuales operan en forma integrada pero con funciones distintas.

En el dispositivo trabajan intensamente todas las fuerzas de seguridad, las autoridades sanitarias y los especialistas que siguen minuto a minuto el avance del coronavirus en el mundo, Argentina y nuestra provincia. Y más allá del tremendo dispositivo que se está desarrollando, es vital ganar tiempo en la contención del virus. Por lo tanto se vuelve a remarcar la necesidad de quedarse resguardados en casa y solo salir a buscar los bienes que sean vitales. De acatarse lo dispuesto por los canales oficiales el daño puede ser menor, de lo contrario el sistema de salud podría colapsar como ya ha quedado demostrado en otros países que tuvieron la epidemia primero.