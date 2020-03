Un ciclista que pasó por la Vuelta a San Juan se curó de coronavirus

Los medios colombianos aseguran que Fernando Gaviria, una de las estrellas de la Vuelta a San Juan Internacional, se curó de coronavirus. Hace apenas una semana el pedalero confirmó a través de sus redes que había dado positivo para el virus y se encontraba en cuarentena, totalmente aislado, junto al argentino Maximiliano Richeze.

Gaviria se contagió con Covid-19 en medio del Tour de los Emiratos Árabes. "Hola a todos. Sé que ha habido muchos rumores con mi estado de salud, pero estoy bien. He estado acá en constantes exámenes que me han arrojado un resultado positivo para coronavirus, pero me encuentro bien", contó el deportista en sus redes.

Ahora todo parece indicar que ya se encuentra en buen estado de salud, que no padece fiebre y tos. De hecho el director del UAE Team Emirates, según Bolavip, confirmó que el colombiano, tras estar en cuarentena obligatoria, ya superó la enfermedad.